專訪／HUR自我要求高壓力大　女力爆發徒手捏死蟑螂

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談到專輯主要想傳達「女力」，她們分享團員們最女力的一面是在拍MV的時候，因為有武打戲，所以特別學習了一個月的武打課，「我們還要跟男生武打教練對打。」至於私下展現「女力」的地方，她們透露剛住宿舍時，席子淇在半夜發現有「喇牙」，因此尖叫出聲，把團員們全都吵醒，每個人都拿著武器蓄勢待發，至少跟「喇牙」對峙一小時，「過程中我們想了很多辦法弄死它，因為不能把它打死，母蜘蛛肚子破了就完蛋了。」最後是連穎一邊打一邊叫才結束這場混亂。
但最厲害的是巴倫月，因為她很討厭蟑螂、蜘蛛類的東西，所以一看到就會拿塑膠袋套著手，然後把蟑螂捏死，令人聽了震驚不已。不過裴頡也不輸巴倫月，曾經的「戰績」是用橡皮筋把蟑螂射下來，以「女力爆發」來形容完全不突兀。
由於是住在宿舍，幾乎24小時都相處在一起，生活作息上難免會有不同，被問到誰的生活習慣最不好，利善榛尷尬笑回：「嗯...都有生活的痕跡啦！」連穎則表示自己是衛生股長，「跑宣傳或是通告很多的時候，常常沒時間整理，地板都是衣服，我就會花時間把大家的衣服收好。」而6人每週都會開會，溝通也很直接，也就不太會出現吵架。
HUR從選秀節目出道，談到這一路以來的歷程，裴頡坦言先前常常會給自己很多的壓力，「給自己過高的要求，讓自己的身心靈狀態很不好，淪陷在負能量裡，後來是靠著冥想，或是跟團員、經紀人、家人聊天才讓狀況改善。」C.Holly則是提到，因為要在短時間內把作品寫出來，需要考慮的東西很多，「音樂人的壓力、製作人的壓力等等，歌沒創作出來時，會自我焦慮，或是覺得自己沒達到標準，就會不知所措。」
席子淇分享加入女團後，最辛苦的部分是唱歌，「參加女團前不太會唱歌，連去KTV都不太開口唱歌，這一年我進步很多，我克服了我的障礙。」她推測之所以過去不敢唱歌的原因，很可能是先前沒自信造成，「也許是怕被嫌棄，但現在我能唱歌了，家人聽到都會私訊我，我覺得很感動。」
來自蒙古的巴倫月，雖然中文不流利，但依舊努力的想表達所想，因此學中文成為她最要征服的課題，她表示：「我中文不太好，有時候會誤解意思，謝謝團員幫我翻譯，有時候待在家我也會利用時間趕快去讀中文。」而單獨來台，難免思念家人，她也不諱言想到媽媽就會哭，這時候團員就是她的精神支柱，會好好開導她、安慰她，「我有時候會覺得好累，想要放棄，但我已經加入（女團）了，這是我的夢想，我會繼續走下去。」