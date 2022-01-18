專訪／陳柏惟現象無法複製　林靜儀：政二代不是壞事

我是廣告 請繼續往下閱讀
中二立委補選開票當晚，民進黨、基進黨團隊擠爆勝選舞台，台上最亮眼的那顆星不是當選者林靜儀，而是2個月前被罷免、即將失業的陳柏惟。他紅著眼眶感性的說：「這4年讓一群想參與政治的少年朋友、年輕政黨，在前線體驗到政治歷史的脈胳，就像是一條河流，不因單一事件而停留。」
陳柏惟勇敢做自己，戲劇般的言行與際遇，一直是爭議人物，36歲的他在4年內投入選舉5次（議員、立委、罷免、公投、補選），每次都是全國性話題。即便罷免期間被挖出肇逃等不堪過往，仍擁有龐大3Q鐵粉。林靜儀競選期間，陳柏惟擔任總幹事，首開基進與民進黨全黨全力合作之例，未來動向備受矚目。
林靜儀接受《NOWnews今日新聞》專訪的前一天，摔落吉普車送醫的陳柏惟已悄悄出院，她像姐姐般絮念著：「醫生叮嚀儘量別動，不知回家後他能安分多久」。記者問林靜儀，如何看待讓年輕世代為之瘋狂的「陳柏惟現象」？她卻淡淡的說：「一如當年『柯文哲現象』只會發生一次，『陳柏惟現象』也只有一次，其他從政者無從複製。」因為時代變得太快，「以前政治文化的重大改變，10幾20年才有一次，現在縮短到一兩次選舉之間。」
她指出，年輕人普遍討厭政二代，在缺乏背景與奧援之下，「陳柏惟現象」承載年輕人對參與政治的渴切期待，但「全台灣這麼多年輕人參與選舉，極特殊的只他一個啊！」
不過她仍認為，「陳柏惟現象」帶來的資訊值得思考。「他本來有機會選上高雄市議員，卻勇敢堅持自己的價值，挑戰最當紅的韓國瑜市長，因此落選。但即使選輸，大家認定陳柏惟是負責任的政治人物，給他更多支持。」她說：「陳柏惟勇於挑戰、堅持理念的特質，帶給年輕參政者很重大的鼓舞，但這現象不會是例行的。」
她也提及政治潮流中「網紅時代」，「年輕網紅擁有媒體聲量，有機會參選甚至選上，很多國家都有這新興現象，但是！」她頓了一下，刻意放慢語速。「我常跟年輕朋友講，你可以用網紅身份參與政治，進入這個圈子後必須紮根、轉型為意見領袖。單純的網紅角色有些議題不能碰、有些立場不敢堅持，政治路無法走得久。」
這次立委補選，對手顏寬恒的「政二代」身份備受攻擊，林靜儀卻說：「我不認為政二代是壞事。」她舉因「政二代」身份、最近被藍營攻擊的民進黨立委蘇治芬為例，「蘇治芬委員的父母在白色恐怖時代參與政治被迫害，即使如此，她的家族仍繼續在政治領域奮鬥。這跟透過參與政治而取得龐大土地、重劃先機、甚至從事違法行為的家族，完全不在同一個天平。」
傳統家族政治式微是必然，但家族與政黨結合仍是可行。「日本、英國都有類似例子，前提是政治服務和家族利益必須拆開，不能利用政治權利取得家族財富、捆綁利益結構。」
她認為年輕人討厭「政二代」的理由之一，是「政二代」擁有家族的政治養份，造成起跑點上的不公平。但光就政治素養來看，從小耳濡目染的「政二代」，相較充滿理想性格的素人，確實在政治領域的適應力較佳。
林靜儀說，陳柏惟模式無法複製、政二代先天優勢難以超越，但有志參政的年輕人，還是可以從民代助理、最基層的里鄰長開始，參與地方政治的運作。「像我是從擔任黨內主管（婦女部主任）開始。先實際參與，就不會對公眾事務有不切實際的幻想，之後才真正知道什麼叫理想、什麼叫地方政治。在折衝之間，學習將現實狀況慢慢往理想的方向帶。」