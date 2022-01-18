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555.55克拉黑鑽將拍賣！具億年歷史　可加密貨幣付款

▲名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽石，重達555.55克拉，17日首度在杜拜亮相。（圖／美聯社／達志影像）
▲名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽石，重達555.55克拉，17日首度在杜拜亮相。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-18 11:42:58

全球已知最大切割鑽石，17日首度在阿拉伯聯合大公國的杜拜亮相，並將於下月進行拍賣，價值預計至少達680萬美元（折合新台幣約1.87億元）。

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綜合《美聯社》等外媒報導，這顆名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽石，重達555.55克拉，被加工為有55個切面，據悉靈感來自中東掌形圖案「Khamsa」，象徵權力和守護，也是目前金氏世界紀錄（Guinness World Record）所記載的最大切割鑽石。

蘇富比拍賣公司（Sotheby's）的珠寶專家史蒂文斯（Sophie Stevens）表示，這顆黑鑽石很有可能源自外星，起源於數億年甚至數十億年前，1次隕石或小行星撞擊地球所形成，是顆非常古老的黑鑽石。

報導指出，黑鑽石（Black diamonds, 也稱carbonado）本身就極為罕見，還有嚴格的地理限制。與白鑽及其他彩鑽不同，黑鑽石一般只存在於沖積礦床，目前全球只在中非共和國和巴西出土，以及在南非曾發現極少量，像「謎」這種克拉數的更是少有。在這次展示前，「謎」從未在公開場合被目睹。

在杜拜展出後，接下來，「謎」將被移至洛杉磯和倫敦，並於2月3日展開為期7天的線上拍賣，並接受比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等加密貨幣作為支付方式。

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