Lexus 攜手雲品溫泉酒店！品牌月結合 NX 住房試駕專案及展車
春節年假闔家團聚，一同駕車出遊並入住五星飯店絕對是人生一大樂事。為了讓更多喜愛 Lexus 的車迷體驗 NX 之全新動力與駕馭樂趣，自 1 月 24 日至 2 月 28 首度與日月潭雲品溫泉酒店聯手打造專屬品牌月，結合 NX 住房試駕專案、展車、Lexus 紅、白酒及點心等招待，顧客可來趟溫馨假期！
2GameSome - 有車賞
2022-01-18 14:25:00
第二代 NX 自 2021 年 12 月 20 日發表以來，以全新設計語彙及品牌首款 PHEV 插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容，搭配不斷進化的 Lexus Driving Signature，正式宣告 Lexus 邁入 Next Chapter。台灣首屈一指的日月潭雲品溫泉酒店本季特別打造日本風情造景，讓許久無法出國旅遊的顧客能重溫日本度假感，與 Lexus 聯手重磅推出「Lexus 風尚行旅住房試駕專案」，活動期間預訂該住房專案即可享有試駕全新 NX 450h+(PHEV)或 NX 200(汽油)的機會，一泊二食含車輛使用，專案優惠價每晚 22,888 元起（稅與服務費另加），搶先體驗全進化休旅 NX 的全新魅力。
雲品在 Lexus 品牌月期間將同步展示 NX 350、NX 350h、NX 250 三款車款，讓旅客能就近欣賞巔峰造極的工藝之美，且晚餐時段至彩雲軒鐵板燒以及全台唯一四度蟬聯米其林三星頤宮餐廳主廚陳偉強所主理的同名餐廳 KEN CAN by Ken Chan 享用套餐，即加贈 Lexus 獨家紅酒乙杯以及主廚特製聯名造型甜點。
更多住宿旅遊訊息與活動可詳見雲品官網：https://www.fleurdechinehotel.com，或逕洽雲品酒店專線 049-285-6788。