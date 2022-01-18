張惠妹愛徒罕吐內心話　持修認了下台後很孤單

張惠妹的愛徒持修將推出全創作專輯《!!!!》，主打歌曲《我還在你的夢裡嗎》暗喻也許今天忘不掉的人，時間會慢慢調適一切，持修表示：「在台上展現自己的情感是一件很赤裸的事情，下台之後突然抽離是真的很孤單，我的方法是讓自己沈浸在另一個世界，動漫、電動、玩具，通常表演完的當天晚上，我都會小小的放縱吃點好吃的，然後看東西或玩東西到睡著。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-18 17:00:00
歌曲《我還在你的夢裡嗎》是持修自己隨性彈唱的歌，沒有規律的拍子，只有貼著歌曲起伏的情感，像是一首憑弔的晚禱，獻給那一個早已睡得安穩的人。MV為了很寫實、很孤單、很真誠的拍出持修的樣子，特別搭了一個場景，模擬宅在家的持修，為此持修特別拿出公仔、玩具、噴火龍卡牌、電腦、吉他、錄音器材等寶貝們，他笑說：「這裡的布景是盜版我的房間，但是是比較整齊版的，布置有點『修』的味道。」
其中一場被粉絲們簇擁的畫面，這次特別發動了歌迷們，在社群即時動態開放報名100人「一起拍很酷MV」的徵人啟示，僅2分鐘就火速額滿。能有機會和100位歌迷們一起拍MV，持修覺得很好玩，雖然工作時的自己是另一個模式，沒辦法跟大家有太多互動，但是能一起完成作品的感覺很酷，持修說：「沒有你們就沒有我，當然我是很專業的，在台上要忍住不笑場，不然我早就不行啦。」