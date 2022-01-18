樂觀看今年台股！勤業眾信估掛牌家數倍數成長、上看60家

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回顧2021年大中華地區資本市場，勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長李東峰表示，台灣新掛牌上市櫃企業家數為28家，與上年度表現持平，其中勤業眾信輔導企業為14家，市占率為5成；總募資金額為新台幣321億元，創6年來新高，企業平均募資金額為11.4億元而2021年在指標性大型個股助攻下，前5大募資股仍由「老字號」的高科技產業與工業產業穩居寶座，募資總額達56%占比，備受矚目。
最大募資股來自高科技產業的「力積電」，共募得約76.9億元，占上市櫃募資總額約1/4比重（24%）；第二大募資股則由隸屬能源、資源及工業產業（以下簡稱工業產業）的「AES-KY」，以募得47.8億元（14.9%）的表現登榜。
進一步檢視鄰近市場表現，李東峰分析，2021年中國大陸新股發行數量較2020年上升，掛牌家數為491家、較上年度的388家成長26.5%，募資金額高達5367億元人民幣，募資金額創下歷史新高，最大募資股為高科技產業的「中國電信」。
香港98家企業掛牌的成績屬負成長，為2012年掛牌62家、9年來最低的一年，募資金額由上年度4001億元港幣，降至3288億元港幣；不過，香港大型股表現不凡，最大募資股「快手科技」募得483億元港幣，而前5大募資股募得1397億元，交出金額占比42%的亮麗成績單。2022年預估受到美國縮表、加息影響，再加上外國公司問責法案實施，中概股回流上市預計將會加快，樂觀看待整體表現
整體而言，台灣在經歷了國際政經局勢變化淬鍊洗禮，即便2021年疫情反彈回升，與美中摩擦持續牽動供應鏈致使經濟環境風險升高，台灣資本市場展現高度韌性，2021年IPO送件家數為45家（含一家創新板），以「穩步回暖」的態勢展現量能。
至於2021年共有75家企業掛牌興櫃，家數為2015年來最佳表現；其中，掛牌主流產業趨勢和往年相似，近半數（49%）來自高科技產業。值得注意的是，2021年有18家新掛牌企業（24%）來自生技醫療產業。李東峰指出，生技產業已在台灣資本市場逐漸形成新聚落，近年更因疫情影響而蓬勃發展中，儘管產業結構轉換與動能將持續演變，生技醫療產業仍為資本市場寵兒，後勢可期，有望轉動資本市場引擎、吸引資金挹注。
此外，勤業眾信觀察，疫情雖對企業遞延IPO時程略有影響，今年上半年高科技、電子、生技等產業IPO件數預期將大幅增加，而面對供應鏈陸續完成布局，也加速企業加速上市櫃腳步，多頭榮景有望持續延燒，2022年台灣掛牌家數倍數成長、上看60家。