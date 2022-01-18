春節應景食品含重金屬鎘 新北：恐導致腎病變、骨質疏鬆
農曆春節來臨，新北市政府衛生局抽驗183件春節的應景食品，有7件不合格，其中3件檢出重金屬鎘，恐導致腎病變、骨質疏鬆等；此外，為讓民眾可自行快速檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫，即日起於各區衛生所贈送簡易試劑，送完為止。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-18 17:52:27
衛生局副局長許朝程今（18）日舉行記者會指出，此次抽驗183件春節的應景食品，有7件違規，包含2件「巴西蘑菇」及1件「竹笙」被檢出重金屬鎘，另有1件「豬肉絲」檢出防腐劑己二烯酸、1件「酸菜心」檢出二氧化硫、1件「筍茸」檢出防腐劑苯甲酸與漂白劑二氧化硫，及1件「高麗菜乾」檢出防腐劑苯甲酸，皆超出食品添加物使用限量的標準。
許朝程表示，重金屬鎘為食品中可能含有的微量金屬污染物，食物引起的重金屬危害，以慢性中毒為主，恐導致腎病變、骨質疏鬆等；另食品添加物苯甲酸及已二烯酸食用過量，會刺激腸胃道造成腸胃不適等症狀、二氧化硫食入過量除會造成腸胃不適外，更會引起氣喘病患者產生不同程度的過敏反應，如哮喘與呼吸困難等症狀。
食品藥物管理科長楊舒秦籲業者，勿心存僥倖，應選擇信譽優良的供應商，並索取進貨憑證或檢驗合格的證明；也提醒民眾在選購食品時，應選擇具有良好信譽商家的產品，並對於產品標示的添加物種類應詳加了解，另應避免偏好食用少數食材，宜均衡攝取多樣食物，降低因重金屬累積而造成慢性危害的風險，以確保食用安全。