助學弱勢新二代　吳鳳號召大眾捐錢：給他們圓夢機會

《四方報》報導，全聯推出「愛從1開始」零錢捐活動，今年第1季首次與長期服務新住民家庭的財團法人台北市賽珍珠基金會合作，希望幫助新二代身心靈健全發展、快樂學習勇敢長大，展開「搶救希望-經濟弱勢新二代助學培力計畫」，並邀來新住民藝人吳鳳擔任愛心大使，於今（18）日舉辦「愛，從1開始」記者會，期盼各界透過全聯福利中心零錢捐、PX Pay點數捐集結愛心，一起關懷新住民及其子女在台生活、教育議題，幫助新住民在正向的環境下，身心靈健全發展。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-18 21:17:08
根據移民署2020年公布的「新住民生活需求調查報告」指出，一般國人家庭平均月收入10.9萬元，一般新住民家庭5.2萬元，但賽珍珠基金會所服務的家庭卻不到2.5萬元，而且其中有高達7成為單親新住民媽媽，需同時肩負經濟責任及養育下一代之重責。賽珍珠基金會表示，本次募款不只用於經濟弱勢新二代，陪伴他們找回成長的優勢和自信，也會協助該會於今年將服務擴展至全國，讓在台新二代都有機會得到扶助和關懷，讓每一位孩子都能點亮希望盼未來。
愛心大使吳鳳以自身為新住民身份，鼓勵大家透過活動官網，觀看-暖「新」小故事電子書，從12位新住民、新二代身上看見該族群在台生活樣貌，包括新住民玉梅走過職場歧視，敲開幸福之門，新二代珍珍在善心人幫助下，築夢踏實等，相信必能讓大家感受到新住民、新二代都是台灣人，和我們一樣為生活打拼，努力讓生命散發奪目光采，並希望終有一日也能為他人生命帶來光亮。 吳鳳說，「新住民家庭要的就是一個照顧、一份力量和愛心，盼台灣民眾到全聯買東西時，可以把愛心留在捐錢箱裡，透過本活動幫忙更多新住民的孩子有更好的教育資源，並有機會實現他們的夢想」。
全聯佩樺基金會董事張宜君表示，在台新住民、新二代已破百萬，對國家發展具有重要影響，全聯為了給新住民謀生的機會，在全台全聯門市雇用新住民員工統計人數為161人，且持續擴增中，以前全聯佩樺圓夢社會福利基金會已經透過愛心卡、職場體驗等方式提供賽珍珠基金會服務資源，此次盼望透過「愛，從1開始」捐款活動，可以讓社工為孩子們提供更全面性、系統性的服務，從日常生活、心理關懷、家庭互動、教育學習等面向提供扶助，協助孩子身心靈健全發展。
全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，本次全聯率先捐1,000萬點PX Pay點數（等同於100萬元），希望透過率先捐幫助到更多經濟弱勢新二代。劉鴻徵提到，PX Pay 愛心捐款在2021年整年總募得福利點數約9千7百萬點(相當於970萬元)，感受到大家的熱烈響應，希望大家可將這一份愛心持續延續下去。