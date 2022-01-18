▲ Gogoro 和 Poema Global 宣布 Hero MotoCorp 和 Engine No.1 成為私募增資新夥伴

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現有的私募增資 (PIPE) 是由一群世界級的投資者鼎力支持，包括策略夥伴鴻海科技集團、印尼最大的科技集團 GoTo Group、Gogoro 車輛合作夥伴、現有及新增的金融投資夥伴：如美國 Generation Investment Management、新加坡淡馬錫基金 (Temasek) 與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。
Hero MotoCorp 董事長兼首席執行長 Pawan Munjal 博士說道：「我們對 Gogoro 私募增資 (PIPE) 的投資符合我們的願景 –『成為交通移動的未來』。我們已經與 Gogoro 合作，將現今的電動運具和電池交換網路帶到印度和其他全球市場。在 Hero MotoCorp，我們持續完全致力於永續發展，並扮演關鍵角色把乾淨的交通移動方式帶到全世界。」
Engine No. 1 投資組合經理 Edward Sun 認為：「Gogoro 提出有別於傳統能源補給的解決方案和創新產品，幫助各國交通運輸部門實現減碳目標。我們的投資將進一步協助 Gogoro 達成願景，徹底改變我們使用和共享能源的方式。我們將持續且密切地與 Gogoro 合作，伴隨著 Gogoro 團隊持續拓展全球版圖。」Engine No. 1 在國際間是一個極富盛名的投資集團，其成立宗旨是運用環境、社會和 ESG 數據來推動長期經濟價值，並相信公司對其員工、客戶、社區和環境的投資會大大提高其業績。美國總市值最大的公開上市石油公司埃克森美孚 (ExxonMobil) 及全球最大的汽車製造公司通用汽車 (General Motors) 皆為 Engine No. 1 所選擇投資與發揮積極影響力的對象。Engine No. 1 同時認為未來交通運輸將往電動化發展，採用電動運具會為車輛製造商帶來比傳統運具更高的業務價值。
Gogoro 財務長 Bruce Aitken 表示：「Gogoro 很高興 Hero MotoCorp 和 Engine No. 1 成為我們的私募增資 (PIPE) 夥伴。我們近期已提交 F-4 申請資料，有望在第一季度如期完成 SPAC 交易。此外，2021 年營收超越原本的財務目標，Gogoro 正在實現我們的計劃和期望。我們的私募增資 (PIPE) 中有三種投資群體：包含持續支持我們願景的現有投資人、可以幫助我們擴大版圖的新策略投資人、以及新的機構投資人。Hero MotoCorp 是主要的 OEM 和市場拓展合作夥伴，而 Engine No. 1 將提供我們在環境影響議題上如何推動經濟價值的指導策略，他們的加入再度驗證了我們長久以來的策略和計劃。」
Gogoro 的電池交換生態系統，是輕型都會電動車輛能源補充的成熟領先解決方案，自 2015 年開始銷售至今，公司已累計創造營收超過 10 億美元，並取得超過 45 萬個電池交換合約用戶。
合併後的公司將專注於加速 Gogoro 多元業務的全球擴張，包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。正式合併完成後 Gogoro 為存續公司，公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.，並以股票代碼 “GGR” 在美國納斯達克上市。