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特企／買有機不用出門！棉花田「鮮時GO」外送一指搞定

▲棉花田「鮮時GO」外送功能上線囉！（圖／品牌提供）
▲棉花田「鮮時GO」外送功能上線囉！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-19 12:11:53

消費行為的改變，與疫情造成的影響，讓人們對於外送的需求越來越習慣與依賴！台灣有機領導品牌「棉花田生機園地」因應消費者需求，宣布即日起，於棉花田APP及購物網上全新推出「鮮時GO」外送服務，在全台69家門市，半徑5公里範圍內，皆可1小時內速達，將最新鮮又安全的有機蔬果及日用品快送到家，讓消費者輕鬆在家就能買到有機商品，一起加入愛自己、享受健康鮮食的行列。

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棉花田生機園地28年來，秉持著「散播健康，傳遞幸福」的使命，嚴格為消費者把關各類有機蔬果、食品、環保生活用品等，並提供營養均衡美味的有機餐點。根據統計，以往棉花田在外送平台上最多消費者購買的前三大品類為：1.生鮮蔬果；2.冷凍肉品；3.冷凍即食餐，皆為日常烹調與居家用餐的品類大宗。

如今棉花田在自有購物網推出外送服務，可說是民眾們的一大福音，未來在有機生鮮外送上將有更便利的選擇，讓習慣使用外送服務的民眾們可以更快速方便地享受到各類有機、天然、永續認證、產銷履歷的生鮮商品，讓健康生活可以「輕輕鬆鬆、一指搞定」。

為了慶祝「鮮時GO」服務上線，棉花田特別祭出「限時５重優惠」活動，回饋給廣大的消費者們。

優惠一：註冊就送100元線上折價券

優惠二：滿699即贈時尚購物袋

優惠三：不分溫層，滿899即免運

優惠四：每筆訂單5%紅利回饋

優惠五：每週三限時商品獨享價

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