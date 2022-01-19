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特企／「世田建築」職人匠心　打造精緻建築！

▲世田建築以建築職人自許，堅持專業與細節，在台北市有不少精緻型建築作品。（圖／世田安提供）
▲世田建築以建築職人自許，堅持專業與細節，在台北市有不少精緻型建築作品。（圖／世田安提供）

本報訊

2022-01-19 13:23:02

建築所承載的內涵象徵了時代的面貌，也構築了城市的地景，提供了人們以不同的文化觀點定義生活的可能。世田建築總經理黃世展深耕建築專業25年，在台灣眾多商業導向的開發商中獨樹一格，以建築職人自許，世田建築尊重每一塊土地的肌理與情感，為每一塊不可複製的素地尋找建築最適宜的樣貌。

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國立台北科技大學建築系畢業的黃世展，長年深耕台北市中小型基地，對選地自有一套哲學，他的第一考量就是基地大小，拿捏最合適的作品尺度才能構築成好材料；其次則是地段，蛋黃中的核心才是真金不怕火煉的真正價值所在。世田建築團隊業績作品皆位在北市精華區，包含忠孝東路、中山區、松山區，還有即將公開的新案「世田安」，皆為品質口碑上乘的精緻好宅。

捨棄大規模市場經營　世田建築專注品質

談及為何選擇跟別人走不一樣的路，黃世展分享他們的經營理念，「國際精品也有分為LV和Delvaux，世田建築想走的是像Delvaux一樣，堅持專業與細節。與其說的比做的多，我們更想把事情做好。」凡事堅持事必躬親，把每一件事都做到極致，才是世田追求的目標。世田建築專注在工藝和思考，瞄準貴賓族群，不做大規模的量化生產，也不鑽營市場商業化的經營模式，「因為真正的好東西無法複製，弱水三千只取一瓢飲」，差異化經營才能在小眾市場創造無可取代的價值。

建國啤酒廠都更計畫旁　台北中心的中心

以世田建築最新預售案「世田安」為例，基地就緊鄰建國啤酒廠都更計畫旁，「如果翻開台北市的古地圖，這塊基地就位於棋盤式街道九宮格中心中的中心。」不僅未來坐擁啤酒文化園區的文化設施及將帶動的區域經濟效應，更近享市民大道和建國高架的交通之便，步行可達雙捷運站，包括松江路、長安東路、伊通街等生活機能更是便利無虞。

全台首創「濾建築」概念　世田建築屢創建築新型式

在這塊難能可貴的基地上，世田建築導入「濾建築」的概念，讓每一個戶別都有一個小露台/花台，作為室內、室外的中介空間，一樓圍牆也以定製陶磚以漸層鏤空工法拼貼成一「濾網」，這樣的露台/花台/圍牆可以發揮過濾空氣、視覺跟氛圍的重要功能，創造建築的創新思維。秉持著每次推案都要有一個市場上沒有過的全新概念，這次的「濾建築」，也展現了世田建築旺盛的創作力。

黃世展說明，「很多建築喜歡在建築外面穿第二件衣服，但是我們更傾向捨棄裝飾性的外皮，讓建築外觀以材質和設計演繹生命力。」在「世田安」的建築外觀，採用了金屬、石材、塗料、磁磚等複合式材質，為立面增添豐富表情，再搭配每一戶露台/花台的灌木，使得建築成為充滿生命力的有機體。

「世田安」產品規劃上推出14、30坪、單層四併的單純產品，且規劃有北市極稀有坡道平面車位，可售戶數不多。據了解，該案已有不少品牌粉絲及區域客戶洽詢，據悉其中有不少海歸族群對於國際情勢，包括原物料價格波動及通膨效應等相對敏銳，一回國便積極尋找精華地段置產，對於「世田安」的價值與建築品質、甚或未來入住生活品質充滿信心。

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