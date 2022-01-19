好想贏韓國甭等兩年後　台灣經濟競技場露曙光！

近年來，在全球市場攻城略地的韓國企業已進入「撞牆期」；特別是，在高度依賴的中國市場，韓國一連遭到「禁韓令」、美中對抗、中國經濟頹敝的衝擊，更使得韓國經濟雪上加霜。反觀台灣，在經歷與中國、韓國競爭的洗禮後，不僅早一步分散全球生產基地，也靈活地占據了利基市場；而在美中對抗下，全球供應鏈重組之際，台灣更搶得先機，股匯雙漲。2021年，台股市值首度超越韓國，而人均GDP甚至在暌違18年之後，再度追上韓國。
財經中心/綜合報導
2022-01-19 15:42:46｜2022-01-19 15:43:00
根據《財訊》指出，台灣人均GDP自從2004年被韓國超越後，一直落後苦苦追趕，直到2021年才又露出曙光。根據中經院的估算，台灣與韓國2021年的人均GDP，分別是33433美元和33174美元，台灣已經超車。
2021年的數字還處於預估值，各家研究機構的數字雖不盡相同，不過，台灣即將超越韓國的趨勢卻殆無疑義。台經院指出，2022年台灣有機會贏韓國；就連一向對台灣看法「保守」的IMF也預估，台灣最遲在2025年就會達標。
在總體經濟形勢加速奔馳的同時，作為領先指標的股市更是勝負已決。2021年台股大漲23.7%，韓國股市微升3.6%，已是天差地別。2021年台灣上市櫃企業總市值達2.2兆美元，也首度超越韓國。而作為台韓兩國競賽指標的「明星運動員」─台積電，截至2021年底的市值也以6239億美元，遠勝三星電子的4419億美元。
《財訊》進一步指出，在韓國經濟面臨撞牆期的同時，台灣則受益於美中對抗的經濟消長與供應鏈調整，形勢一片大好。2020年新冠肺炎爆發，更是台韓競賽的一大關鍵。在疫情衝擊下，如恐龍般龐大的韓國財團因應速度不夠快，也拉低了韓國的成長率。「天助、自助、人助」讓台灣能扳回一城，天助是疫情防堵成功；自助是政府政策方向正確；人助是川普發起的圍堵中國策略。