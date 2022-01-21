蕭敬騰開春報喜訊！解鎖「新身分」

蕭敬騰（老蕭）近來事業多元發展，副業版圖囊括乾拌麵、手搖飲、日本料理店，大陸也在同年推出全新餐飲品牌。而在今年剛開春即馬上與大家分享全新計畫，由老蕭親手畫作「Spread Love」與已有30年品牌歷史的北風靴（Beffon）進行跨界深度合作，推出個人品牌靴，老蕭表示：「這幅畫出現在世界被按下暫停鍵的2020年，『色彩』和『愛心』一直都是都是我內心對生活追求的熱愛，也希望能給大家帶來一點力量！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-21 07:30:00
老蕭除了歌唱事業蓬勃發展，藝術潮流版圖也持續延伸，一直以來老蕭的的生活觸角就不僅限於音樂，他喜歡運動、喜歡美食、喜歡書法、也喜歡畫畫，這些都是面對生活的療癒來源。實際上老蕭也積極的希望能將畫作此理念分享給大家，畫作「Spread Love」除了2021曾在東京舉行快閃展覽活動以外，他也將這幅作品運用在全新作品裡，全新專輯《隔離套房2827》以及新歌〈已讀不回94我〉的MV發想、生活必備品口罩，還有他最貼身的兩把電吉他的皮膚都可以看見「Spread Love」的存在。
老蕭將「Spread Love」的理念發揮極致，同時也加上了NEON霓虹色彩的元素到產品上，從鞋盒到鞋墊都透露著巧思，經由無數次的修改與試穿去打造產品。老蕭感性的說：「這次的新嘗試，並不是為了讓我從歌手身份，跨界成藝術家身份，而是希望藉由分享，能給出更多力量與熱情，當然新的嘗試也是新的領域解鎖，最希望透過這幅畫的各種可能衍生之下，在不能面對面時可以跟大家有所連結溝通，其實這也是一種交流，挺浪漫的。」