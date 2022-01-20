40多歲月經不規則「山洪爆發」？ 有1種「異常出血」快就醫檢查

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Carlson指出，平均在更年期（最後一次月經前一段時間，到完全沒有月經12個月）前四年，女性會開始出現較多經期狀態變化。通常40多歲之後，就可能發生月經間隔變長、月經不調、偶爾月經量增加、月經不規律等。
Carlson提醒，出血嚴重且大量的月經，比如月經連續來7天，比起月經遲遲不來更值得憂心。如果在兩次經期之間，發生不規則或少量出血，也屬於不正常的徵兆，務必及時向婦產科醫師尋求專業諮詢。
更年期前期如果異常出血要當心嗎？Carlson認為更年期前期的經血量變化，大多與這時期的女性荷爾蒙變化有關，常見出血原因包括子宮肌瘤、息肉、子宮腺瘤等，有可能導致子宮內膜變厚與出血量增加，或引起月經不適。另外，某些女性的出血問題與服用凝血藥物有關。子宮頸癌或子宮內膜癌的癌前病變，也可能造成不正常出血。
不過，Carlson提醒，雖然更年期後出血大多數與癌症無關，但即使只發生過一次出血，而且顏色偏向褐色小斑點狀，都可能是子宮內膜癌的症狀，女性不可掉以輕心，應及早就診檢查。
子宮內膜癌有哪些風險因子？ 少吃高脂肪食物多運動
《美國癌症協會》提醒，影響子宮內膜癌的風險眾多，包括肥胖、藥物（雌激素、避孕藥、多囊性卵巢綜合症藥物）、體內避孕器、年齡、第2型糖尿病、子宮內膜癌或大腸直腸癌家族史、子宮內膜增加、骨盆曾接受放射治療、飲食、運動等等。
與健康體重的女性相比，BMI介於25至29.9的女性，子宮內膜癌發生率為2倍，BMI30以上則高出3倍。初經在12歲之前發生者，子宮內膜癌風險也會增加。相反地，長期使用避孕藥的女性，罹患子宮內膜癌的風險最低。
《美國癌症協會》也建議，女性要避免子宮內膜癌，平時應減少攝取高脂肪飲食並增加運動量。另有相關研究指出，久坐的女性罹患子宮內膜癌風險較高，也會增加結腸癌風險。若曾發生過子宮內膜「非典型增生」（尤其是複雜性非典型增生），應及早就醫治療，以預防子宮內膜癌。
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