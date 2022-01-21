丁海寅演技收放自如 《雪降花》禁忌愛戀讓粉絲超揪心
由實力派男演員丁海寅及大勢女團BLACKPINK的成員Jisoo主演的話題韓劇《雪降花》截至目前已播出至第11集，不僅男女主角之間的禁忌愛戀讓粉絲揪心不已，隨著劇情演進，充滿無數反轉的人物設定及神秘角色也陸續揭曉，牢牢鎖住觀眾目光。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-21 01:00:00
女大學生殷英路在劇中是個充滿正能量的人，雖然有時候讓人感覺個性迷糊又單純，但不難發現她其實也是個大膽的「計劃通」，從動員室友一同窩藏受傷的不速之客，到後來在宿舍挾持中試圖轉移看守人員的注意力，讓同學們逃脫，都能看出她即便陷入複雜的處境中，也不輕言放棄。花許多心思揣摩角色的Jisoo接著說到，「英路是一個勇於表達各種情緒的角色，我在低落的時候習慣把情緒留給自己，這跟我本身的個性非常不同，所以更加努力的思考如何呈現情感。」
而飾演男主角林守護的丁海寅，面對這個暗藏秘密及創傷，並在國家或愛人的難題前，進退兩難的角色回憶道，「我跟導演討論很多次該如何維持角色的『平衡』，畢竟在許多混亂且動盪的時刻，守護都是與他所愛的女人一起度過。在排練的時候，Jisoo和我會針對彼此的角色該對對方的舉動做出哪些反應進行討論，這是一個很有趣過程。」在曖昧柔情與硬頸冷漠之間的分寸拿捏，十分考驗演員的演技。
作為Jisoo的戲劇處女作，《雪降花》也為觀眾們揭露Jisoo多樣且不為人知的面貌，跳脫歌迷們熟悉的溫柔甜美、乖巧氣質形象，傾力扮演快樂的時候開懷大笑、悲傷的時候也不避諱大聲哭喊的英路。Jisoo興奮地表示，「其實整個拍攝《雪降花》的過程對我來說都是新體驗。每個時刻都既新鮮又充滿挑戰，我得到很多來自劇組及演員們的幫助和支持，他們讓拍攝過程變得更加歡樂。」（編輯：薛羽彤）