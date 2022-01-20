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鳳梨認了生理需求「睡四孩子的媽」！高喊：願為女孩犧牲

▲鳳梨認為男女單身時做的事情沒有不對。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨認為男女單身時做的事情沒有不對。（圖／鳳梨臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-20 20:54:45

網紅鳳梨（吳泓逸）近日被爆料偷吃女粉絲，對方還有4個小孩，對此他今（20日）開直播解釋始末，表示：「那時候的我單身沒女友、沒結婚啊，這樣有怎麼樣嗎？那女生昨天打電話跟我說不好意思，影響到我，又沒發生嚴重的事？」他甚至氣憤表示入珠跟尺寸大小無關，影片瞬間吸引3.8萬人收看。

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▲爆料者私訊鳳梨。（圖／爆料公社APP）
▲爆料者私訊鳳梨。（圖／爆料公社APP）
鳳梨被罵「偷吃人妻？這種事你也做得出來？」他回應：「我偷吃人妻？他們離婚耶，而且那時候我根本不知道她有結婚這件事，我怎麼會知道，而且鼠薯從以前工商服務的時候，很早就說了，地方媽媽、失學少女、社會弱勢婦女等，有需要鼠薯幫忙的，鼠薯都赴湯蹈火、在所不惜。從不曾推辭過，我盡我的責任，在我服務範圍內，做我自己的選民服務，請問我怎樣錯了？」

他的一番言論，被收看直播的網友虧：「怎麼跟我朋友狡辯時一模一樣。」鳳梨說：「我狡辯什麼？我哪裡在狡辯？我有需要狡辯嗎？我從頭到尾，從來就沒有爛梨裝蘋果，我有在裝清高嗎？沒有啊，我就說我就是泥土裡那種泥鰍，沒說過我是那種紅龍。」

鳳梨直呼媒體下標太過份，「每次都要搞成這樣血流成河才會高興爽快？汙衊鼠薯，我也不是歌手明星網紅，我就不是啊，到底有哪裡危害社會？還有留言說我三觀不正，我三觀不正？我哪裡三觀不正？酸民！」

鳳梨坦承那段往事全是因為生理需求，「要我承認我承認了嘛，這樣可以了嗎？」、「鼠薯就是渣男嘛，有哪一件事情不符合？有嗎？這跟人設問題一點關係都沒有，鼠薯那陣子，前年就是服務太多了」。

他最後也向該女前夫喊話：「我是要貼心提醒這位前夫，你這樣做很有可能會有妨害祕密的問題，加上你這樣搞的有點大，所以我覺得不要這樣，大家好來好去，我跟你也不認識，我也沒怎樣，沒破壞你們家庭，也沒做對不起你的事，但你把我弄成這樣？到底意義是什麼？那女生也沒有錯，她都沒外流發文，是那個女生帳號被盜，才打來跟我道歉，沒關係遇到就面對，但我不知道我要怎麼面對、給什麼交代。」

最後，鳳梨表示並非鼓勵男生學他，但自己仍會堅持作風，「我從不裝清高，沒有，我就是這樣，骯髒齷齪下流，但是帥。我以前不戴面具，現在不會，未來也不會，再麻煩各位」。

▲鳳梨直播解釋。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨直播解釋。（圖／鳳梨臉書）
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