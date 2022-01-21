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巷仔內／浸染在「中國紅」中的「00後」

▲中國與全球多國交惡的大背景之下，「00後」的中國網友仇外情緒更加高漲。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國與全球多國交惡的大背景之下，「00後」的中國網友仇外情緒更加高漲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/特稿

2022-01-21 15:16:19｜2022-01-21 15:30:42

「如果奇蹟有顏色，那一定是中國紅」曾幾何時，中國網路社群上充斥著愛國情懷，除了對自家的自豪之外，對於詆毀、阻礙「祖國」的言論行徑，更會不分青紅皂白，在網路上到處「出征」。這些用鍵盤代替唇舌、為國辯護的網友中，大多都是被外界稱為「小粉紅」的中國「00後」（2000年後出生）年輕人。在近年來，中國與全球多國交惡的大背景之下，這樣的「出征」行為持續增加，也引發了部分中國高知識份子擔憂，究竟這些網友的仇外情緒是從何而生。

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從攻擊網路大V（微博粉絲50萬以上的公眾人物），到抵制外國企業；從抗議日本風情街，到批判西方民主，近年來不僅是在微博，甚至是被中國官方「牆」掉的推特、Facebook等社群網站上，時常能看見中國網友集體出征的「盛況」。在特定話題上尤為明顯，例如美國對台軍售、國際社會批評新疆、香港局勢等新聞一出，這些中國網友們更是氣到說不出話，只能以鍵盤為祖國辯護，抒發所謂的「愛國」情懷。

這股憤怒浪潮主要來自熟悉網路的中國新生代，這些「00後」的「愛國者」們被外界稱為是「小粉紅」，在網路興盛的年代，他們透過留學與「翻牆」，進入境外的各大社群網站發表愛黨愛國言論。這群中國網友堅信只有中國是正義而無辜的國家，而西方不僅是邪惡的代名詞，更對中國有著天然仇恨，並將經濟決定論、陰謀論、債權武器等觀點掛在嘴邊，在網路上以「出征」的行徑，大力放送上述這種價值觀。他們大多不認為自己是鸚鵡學舌的宣傳，而是為中國挺身而出，反對他們心中「詆毀壓制國家聲譽」的敵對外國勢力。

他們有著濃厚的民族主義情懷，但造就讓他們打著「愛國」的名號，只管動手指敲鍵盤來罵人，不去判斷是非對錯的，無非是中國的黨國洗腦教育，政治領導層能夠激發出民族自豪感，而這樣的自豪感也容易轉變成為赤裸裸的仇外情緒，在中國國家主席習近平掌權、中國轉為「戰狼外交」之下，「出征」的行為也更加激烈鮮明。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲在中國洗腦式的黨國教育之下，讓不少年輕中國網友打著「愛國」的名號，在網路上謾罵批評，為「祖國」護航。（圖／美聯社／達志影像）
在鴉片戰爭、甲午戰爭等歷史傷痕，讓過去的中國懷著自卑的同時，也種下了仇外的種子，而近年來中國經濟飛躍性成長，不論物質還是科學也進步甚至能夠超越「西方大國」，漸漸地給予中國自信，更膨脹成自傲、自大。

在媒體、社會歌功頌德之下，小粉紅生活在中國當局吹出的「厲害了我的國」美好泡泡中，強烈的優越感以及對於祖國的深信不疑，也讓思想容易與網路觀念、媒體隨之起舞，看見了國家豐功偉業，卻沒有發現媒體話語權、教育全都被上位者一手掌握，「萬惡美帝欺壓中國」、「中國人民必須站起來！」等思想早已深植心中。

人們被大量的宣傳包圍著，孩童的思想被教育塑造出愛國的形狀，漸漸的思想被同化。智庫德國外交關係委員會高級研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）過去接受採訪時，就表示「以前持中立或懷疑態度，或者有獨立想法的人，現在即便在私人談話中也發表民族主義言論，比如『我愛中國！』」，直言這真的很「奇特」。

即使不是所有中國民眾都如此激進仇外，但在小粉紅的理直氣壯之下，好像只要一句「我愛黨愛國，何錯之有？」就能合理化「出征」行為，為國護航的聲音越來越大，儼然成為了「國家代言人」，其他在檯面下默默的中國民眾除了不願成為網路標靶之外，還要擔心是否會因為一句反駁惹禍上身。而中國當局塑造出「說一是一」，「要左轉就不能右轉」的環境，讓人不敢出聲，也容易使人放棄思考，畢竟「厲害了我的國」，「跟黨走」準沒錯！

在盲目擁護之下，中國培養出一批戰狼與小粉紅，這批人眼裡容不下「中國紅」以外的顏色，卻也有可能因此殺「紅」了眼，在浸泡過多的民族主義後，走向極端，拖著「祖國」一同步入死胡同。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲有專家指出，中國的教育環境不鼓勵人思考批判，也因此造就了小粉紅思維。（圖／美聯社／達志影像）
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