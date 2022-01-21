巷仔內／浸染在「中國紅」中的「00後」

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這股憤怒浪潮主要來自熟悉網路的中國新生代，這些「00後」的「愛國者」們被外界稱為是「小粉紅」，在網路興盛的年代，他們透過留學與「翻牆」，進入境外的各大社群網站發表愛黨愛國言論。這群中國網友堅信只有中國是正義而無辜的國家，而西方不僅是邪惡的代名詞，更對中國有著天然仇恨，並將經濟決定論、陰謀論、債權武器等觀點掛在嘴邊，在網路上以「出征」的行徑，大力放送上述這種價值觀。他們大多不認為自己是鸚鵡學舌的宣傳，而是為中國挺身而出，反對他們心中「詆毀壓制國家聲譽」的敵對外國勢力。
他們有著濃厚的民族主義情懷，但造就讓他們打著「愛國」的名號，只管動手指敲鍵盤來罵人，不去判斷是非對錯的，無非是中國的黨國洗腦教育，政治領導層能夠激發出民族自豪感，而這樣的自豪感也容易轉變成為赤裸裸的仇外情緒，在中國國家主席習近平掌權、中國轉為「戰狼外交」之下，「出征」的行為也更加激烈鮮明。
在鴉片戰爭、甲午戰爭等歷史傷痕，讓過去的中國懷著自卑的同時，也種下了仇外的種子，而近年來中國經濟飛躍性成長，不論物質還是科學也進步甚至能夠超越「西方大國」，漸漸地給予中國自信，更膨脹成自傲、自大。
在媒體、社會歌功頌德之下，小粉紅生活在中國當局吹出的「厲害了我的國」美好泡泡中，強烈的優越感以及對於祖國的深信不疑，也讓思想容易與網路觀念、媒體隨之起舞，看見了國家豐功偉業，卻沒有發現媒體話語權、教育全都被上位者一手掌握，「萬惡美帝欺壓中國」、「中國人民必須站起來！」等思想早已深植心中。
人們被大量的宣傳包圍著，孩童的思想被教育塑造出愛國的形狀，漸漸的思想被同化。智庫德國外交關係委員會高級研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）過去接受採訪時，就表示「以前持中立或懷疑態度，或者有獨立想法的人，現在即便在私人談話中也發表民族主義言論，比如『我愛中國！』」，直言這真的很「奇特」。
即使不是所有中國民眾都如此激進仇外，但在小粉紅的理直氣壯之下，好像只要一句「我愛黨愛國，何錯之有？」就能合理化「出征」行為，為國護航的聲音越來越大，儼然成為了「國家代言人」，其他在檯面下默默的中國民眾除了不願成為網路標靶之外，還要擔心是否會因為一句反駁惹禍上身。而中國當局塑造出「說一是一」，「要左轉就不能右轉」的環境，讓人不敢出聲，也容易使人放棄思考，畢竟「厲害了我的國」，「跟黨走」準沒錯！
在盲目擁護之下，中國培養出一批戰狼與小粉紅，這批人眼裡容不下「中國紅」以外的顏色，卻也有可能因此殺「紅」了眼，在浸泡過多的民族主義後，走向極端，拖著「祖國」一同步入死胡同。