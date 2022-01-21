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健檢常規項目 做到預防醫學安南醫院健檢中心主任李崇豪醫師表示，現在各家健檢中心都會衡量受檢者預算，檢視其年齡、性別、家族病史、個人病史、生活習慣等綜合考量以客製化最適合的健檢。其實，健檢結果只能反映「目前瞬間」的健康狀況，既不能完全反映以前的健康狀態，如過去得過的感冒或胃炎，往往了無痕跡，也不一定能預測以後的健康狀態，當下胸部低劑量肺部電腦斷層顯示沒有腫瘤，但若繼續抽菸，無法保證未來就不會生病，如果只看當下的檢查報告，而不在無病的狀態下改變既有的危險因子，生病時再來問：「我從來都沒有這個病，為什麼現在會有？」已太遲。
檢查結果是一時 健康生活應常態李崇豪主任指出，健檢後沒有改變生活型態、減少危險因子，這樣的健檢是盲目的。父母帶給每個人的先天基因是呱呱落地前就決定了，但能改變以避免疾病的後天不良生活方式，卻總是因為習慣與還沒有疾病症狀威脅而難以改變。
基因檢測 提早知道罹病風險高低「基因檢測」針對影響致病的基因進行多重分析，這種精準醫學就是是個人化醫學的延伸，也可以代表俗稱的個人體質，提早知道罹病的風險高低，進一步透過生活與飲食的調整以預防疾病衍生，並且更加強弱點處的健檢追蹤，未來幾年也能較密集的定期針對特定需求檢查，以防範未然，這種「科學算命」的新型健檢方式，將是超前部署在生活、醫療上管理自己的健康。
資料來源：健康醫療網 健檢「預防勝於治療」 健康生活習慣更重要
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