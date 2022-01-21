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瓣膜治療中心推動 「雙主治醫師制度」
為求精益求精，振興醫院將成立「瓣膜治療中心」，用本院最具核心價值的「團隊精神」，提供患者最優質的服務。除此之外，更打算在這個中心推動「雙主治醫師制度」，讓所有的心臟病患，都擁有兩位主治醫師的照顧。
「雙主治醫師制度」是指：病人原有的主治醫師與瓣膜團隊的主治醫師共同照護病人； 一方面讓專業能夠儘量發揮，另一方面維繫了患者與原來被信任的主治醫師的關係，這項照顧方式更延伸到術後，配合本院全年無休的24小時「遠距照護中心」服務，病人原有的主治醫師與瓣膜團隊的主治醫師可隨時掌握病人在家的狀況，有需要時醫護團隊將立即介入。
在魏崢院長的帶領之下，團隊成員同心協力，攻克許多過去因為外科手術風險太高而束手無策的複雜案例，也藉著團隊成員集思廣義，解決了許多國內外醫師執行經導管瓣膜治療面臨的問題，備受國際矚目。團隊經常接受國際瓣膜會議的邀請，做現場手術示範；也常態性的應邀到國內外各醫院進行手術教學；甚至疫情期間，線上的邀約也從不間斷。
近年振興醫院在經導管主動脈瓣膜置換術的重大突破：
一、研發出獨特的二葉性主動脈瓣膜狹窄的測量方式，以振興特有的「振興瓣膜測量法」，可以選擇合適的導管瓣膜，大幅提高手術的成功率高達98%。
二、使用衛福部通過的可回收式的經導管植入支架瓣膜，替患者施行無法接受傳統開心手術的單純主動脈瓣逆流病例，是目前亞洲地區最先施行此類手術，也最有經驗的治療中心。
三、經導管瓣膜夾合術，可不用開心手術治療嚴重二尖瓣逆流，患者的心臟衰竭可以快速獲得改善，甚至三天即可出院。
四、本院是國內首先開始實施，也是最有經驗「經心尖執行經導管瓣膜治療術」的中心。
五、衛福部同意後，近期將陸續引進「經導管二尖瓣膜腱索修復」手術，治療二尖瓣腱索斷裂造成的嚴重逆流的疾病。甚至在不久的未來，對於無法修復的二尖瓣嚴重逆流，亦可使用最新的經導管二尖瓣置換手術。
資料來源：健康醫療網 振興醫院成立「瓣膜治療中心」 展開全新照護制度
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