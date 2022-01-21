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▲圖片來源/指揮中心
桃園經貿園區目前6確診 員工多結果仍未完全出爐
指揮中心指揮官陳時中指出，中壢西堤1/9用餐顧客中再添3例，其中2例需特別關注之案18219、案18220為桃園經貿特區移工，前幾日未前往採檢，後因主管發覺兩個案出現症狀，才進行採檢而確診，公司也立刻展開篩檢匡列，目前已採檢1千餘名員工，累積驗出四名陽性，仍有部分採檢結果尚未出爐。
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高雄港群聚案疑來自外籍船舶 船已駛離仍待確認
高雄港群聚案件持續擴大，陳時中表示，昨日經高雄市政府配合快速疫調及篩檢後，今日新增10名相關個案，皆為指標個案18755父親之相關接觸者。其中，職場接觸者有7名及1/19至診所就醫接觸者3名。
高雄市政府現已對所有港區人員做列冊，並核對健保資料庫中之健康資料，針對近日有至該診所就醫的民眾開始做詳細疫調。且擴大篩檢診所接觸者，將匡列時間拉長，期能及時控制疫情。
陳時中補充，針對高雄港群聚案件源頭，目前依據時序推測，認為較有可能為1/13、1/14停泊之外籍船舶，但目前該船已駛往韓國，無法立即確認。現透過「國際衛生條例」（International Health Regulations，IHR）通知韓國多加注意並適時交換情報。
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亞東醫院護理師、新竹一家四口 感染途徑未知
而陳時中也說明，之前找不到感染源頭的亞東醫院確診護理師及新竹一家四口，目前已有新進展。首先，亞東醫院確診護理師雖未負責專責病房，但今日基因定序結果出爐後，確認與專責病房內確診患者病毒序列僅差一位點，合理推測非經社區感染，而是在院內染疫。但因兩者病房不同，究竟病毒藉由何種途徑傳染仍待查驗。
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再來新竹一家四口中一人基因定序結果，確認與西堤群聚指標個案17630相同，今發現其確診友人 （案18082）足跡似曾與17630重疊，確切病毒感染途徑及時序先後也仍待查證。
資料來源：健康醫療網 本土+23感染源頭追追追！ 陳時中：傳染途徑越來越清楚
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