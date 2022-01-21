▲工作狂第三劑推薦「打這支」！專家混打曝24小時副作用。

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招名威16日曾在臉書發文表示，施打第3劑疫苗勢在必行，並強調「病毒本來就很容易因環境變化而突變繼續生存，所以若『只打單一廠牌』的疫苗，作用方式一成不變，就比較有機會讓病毒找到縫隙，進而找到破口存活下來，突破性的感染機率也就會大增，所以要面對這樣的情況，唯獨讓自己施打的疫苗有多樣性，才能對抗更適合生存的omicron病毒。」
因此，前2劑已施打過高端疫苗的他，第3劑選擇接種莫德納疫苗，並在臉書更新接種24小時後的身體狀況「高高莫滿24小時，大致上ok，沒有發燒，沒有狂吃，沒有嗜睡，也沒有其他異常不適感，唯左手注射部位腫脹疼痛，手臂抬起來也只到與肩同高，而且是右腿有點酸」。
▲招名威前2劑已施打過高端疫苗，第3劑選擇接種莫德納疫苗。
招名威接著透露，在打完疫苗後完全沒有休息「從十點一路工作到凌晨一點，沒特別累，期間有正常吃午餐、晚餐，沒有吃其他點心，一天喝了至少3000cc的水，還有500cc的可樂，也沒特別吃什麼保健品」。最後，招名威也表示一切正常，也會多休息，而接種後的唯一感想就是 「有工作狂的人推薦第3劑考慮打莫德納」。
貼文曝光後，網友也紛紛留言督促他要多加休息，並吸引不少網友留言分享混打心得，「我打完莫德納當天胃口有變好，然後施打處越來越痠痛，現在還在痛。其餘副作用沒有」、「AA高完全無不適感」、「高高莫24小時後，畏寒，全身痠痛近兩天才恢復」、「高高莫+1，發燒配畏寒，頭痛到炸，手腫痛得無法翻身，飢餓感超重，不說還以為打到AZ」、「AA高，三劑都只有餓餓餓，完全沒任何不適」、「我也是高高莫的成員！！打完超過24小時才開始有副作用，手臂痠痛、全身不對勁有種感冒前的症狀、畏寒，但睡了一個晚上後隔天就好了」。
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