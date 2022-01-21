「快到讓你不知道怎麼得的！」台美混血妹打2劑仍染Omicron曝症狀：心裡很慌

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▼ 台美混血的黃鈺琳和家人在美國確診。接種2劑疫苗仍染疫
黃鈺琳在影片中指出，她在去年7月1號打完第二劑疫苗。由於iPhone手機中有一個曝光功能（Exposure），只要打開就可以知道是否曾接觸過確診者，所以她在12月28日被通知身邊有人確診，直到今年1月2日開始出現症狀，隔日做快篩就發現確診了。
經過她跟弟弟的回想，他們認為應該是在跨年左右被傳染，因為先是弟弟有同事確診，隨後弟弟的女友也二度確診，而女友的室友是唯一沒有被感染的接觸者，很可能是因為她已經打了第3劑的關係。黃鈺琳解釋，她本來準備要去打第3劑，但當時還不符合資格，沒想到確診後才被通知可以接種了。
變中病毒不容小覷 病況嚴重
黃鈺琳也表示，一家人感染後，每個人的病況都不太一樣。她弟弟和男友的症狀比較輕微，但她自己在確診後的前2、3天，不但劇烈頭痛、還全身痠痛，連吞東西都很困難。黃鈺琳更是感嘆，雖然大家都說Omicron症狀輕微，但傳播速度真的非常的快，甚至會不太清楚自己到底是如何染疫的。
此外，那時候看新聞真的會讓人變得很慌，但幸好現在全家都已康復，也慶幸媽媽歐陽姍已經回台灣，不然如果還在美國，「應該會蠻恐怖的」。
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