吳君如最新賀歲喜劇　《闔家辣》預告爆笑曝光

喜劇女王吳君如回來了！虎年賀歲檔期推出最新喜劇力作《闔家辣》，與梁詠琪、鄭中基、香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安合體共演，將在2月11日登場，陪伴台灣觀眾笑過元宵。《闔家辣》故事靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，他有感在疫情影響下，所有人的生活都出現巨大改變，道出一家人如何面對親情、愛情，甚至工作上從未有過的成功滋味，故事就從一罐媽媽自製家傳辣椒開始。電影22日首度曝光正式預告，鄭中基不但以熟悉嗓音教大家以正確發音讀出片名《闔家辣》，更在大銀幕首度與梁詠琪扮演夫妻，「MIRROR」成員呂爵安飾演兩人兒子，吳君如則是飾演大姑媽，短短一分鐘多的預告，四位主角盡情將喜劇細胞發揮得淋漓盡致，就是要讓觀眾大笑抒壓樂開懷！
娛樂中心／綜合報導
2022-01-23 01:00:00
喜劇女王吳君如繼叫好又叫座的《金雞》系列電影後，睽違多年再次演出爆笑賀歲電影《闔家辣》，這回親自擔任監製的吳君如，找來好朋友梁詠琪、鄭中基坐鎮，香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安獻出大銀幕處女作，果然火花不斷，光是看夫妻之間的鬥嘴、自製辣椒所鬧出的笑話，就令觀眾笑得合不攏嘴。22日同步公開的《闔家辣》海報中，可見到四位主角擠身在家居的浴室廁所中，而這個搞笑場面正是來自監製吳君如之手，吳君如表示：「這個浴室廁所也是電影其中一個場景，大家因疫情被困家中，在狹窄的浴室廁所空間下引發不少尷尬笑話，這也是香港寸金尺土環境下大家的共鳴。」除了滿滿笑點之外，也相當符合現今時事。
《闔家辣》講述新冠病毒疫情爆發後，每個人都只能在家工作，剛開始因為可以無拘無束地工作感到興奮，可是漸漸地就發現在家工作，可能比上班更艱難。年輕男孩柏軒（呂爵安 飾）在家工作期間，每天跟家人大眼瞪小眼，無意間發現母親（梁詠琪 飾）的手工辣椒醬大受朋友好評，決定說服父親（鄭中基 飾）、大姑媽（吳君如 飾）一起製作辣椒醬，再到社群平台上銷售，企圖藉此轉移注意力，維護家庭和諧氣氛。沒想到這個無心插柳柳橙汁的突發奇想，正好迎合消費者在家吃飯的需要，辣椒醬生意一鳴驚人，創造銷售奇蹟，更為這一家人帶來許多意想不到的發展！（編輯：楊穎軒）