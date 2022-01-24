2022年WRC賽季於蒙地卡羅開戰，Sébastien贏了另一位Sébastien！

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而前言所提到的Sébastien，分別就是甫於2021年拿到生涯第八座世界冠軍的Sébastien Ogier，以及同樣來自法國的九屆世界冠軍Sébastien Loeb，他們兩人聯手壟斷了2004~2018年共15屆的WRC的世界冠軍，直到2019年被Ott Tänak中斷，之後2020年與2021年Sébastien Ogier又連拿了兩屆，其中Sébastien Loeb在2012年完成前無古人、也難有來者的九連霸後，就算是淡出WRC賽場，隔年即由Sébastien Ogier開啟新霸業，Sébastien Loeb在2012年至今依然在不同賽場上奔馳，也偶爾受邀參與部分WRC分站賽事，其中在2019年代表Hyundai參與六站比賽，為近年來參賽次數最多的一年。
2022年Ford再次大力投入WRC，將Sébastien Loeb這尊大神給請了過來，雖也是僅預計參與部分分站賽事，並不會參加完整賽季，但在開季的第一站，是展現新賽車Puma Hybrid Rally1實力至關重要的一站，Sébastien Loeb必然披掛上陣。
而代表Toyota的Sébastien Ogier，2021年為自己拿到生涯第八冠，以及替車隊拿到車隊冠軍後，2022年賽季同樣退居二線，不再參加全年所有分站賽事，但在開幕戰，既然老前輩都上陣了，Sébastien Ogier當然也不落人後上場爭戰。
在四天17個分段比賽中，兩位Sébastien可說是互有領先，甚至在第10個賽段中一度戰成平手，其餘兩者間差距幾乎都不會超過10秒，到了最後一天的比賽，到第15個賽段結束，Sébastien Ogier拉開領先到24.6秒，但最終勝利之神卻轉向Sébastien Loeb，Sébastien Ogier最後因左前輪爆胎失去領先，最後由已經47歲的Sébastien Loeb以10.5秒之差奪冠，這也是他生涯第8次在蒙地卡羅拿下該站冠軍，追平了Sébastien Ogier的紀錄，這兩人自2003年開始，至今將近20年，在蒙地卡羅各拿了8次冠軍，兩者並列蒙地卡羅之王。
此外，Sébastien Loeb也寫下WRC史上最年長的分站冠軍，而他本年度的副駕駛Isabelle Galmiche也因此成為1997年後，第一位拿到冠軍的女性車手，而且她已50歲的年齡比Sébastien Loeb還要更為年長。
M-Sport Ford World Rally Team除了Sébastien Loeb寶刀未老開紅盤，另一位主戰車手Craig Breen也以第三名完賽，這讓M-Sport Ford World Rally Team在首站結束後於車隊積分上領先尋求衛冕的Toyota Gazoo Racing WRT，但也僅領先三分，下一站賽事將移師瑞典舉行本賽季唯一的一場冬季賽事，時間為2月24日至27日。