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中醫大新竹附醫營養師推蔬食低脂年菜

▲中醫大新竹附醫營養師推廣蔬食低脂年菜。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中醫大新竹附醫營養師推廣蔬食低脂年菜。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-01-24 10:06:31

為了讓民眾健康迎虎年，中國醫藥大學新竹附設醫院鐘沛珊營養師，提供兩道蔬食又低指的料理，分別是喜氣洋洋番茄鍋和東方美人清香蒸魚，讓您輕盈窈窕好健康。鐘沛珊營養師建議，在年菜的烹調上，盡量選擇天然新鮮的蔬果搭配白肉類食材，像是雞肉、魚肉等，並以蒸、煮、烤等方式取代油煎、油炸都是更健康的做法。調味料的使用也是關鍵，火鍋必備的沙茶醬，每湯匙 (約 20 公克) 就有 142 大卡；風味十足的 XO 醬 1 湯匙 (約 15 公克) 也逼近 80 大卡，相當可觀。

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第一道喜氣洋洋番茄鍋，將番茄、洋蔥、生香菇、高麗菜、玉米切塊放入鍋中，加入冷水煮沸至湯變紅色狀，加入適量番茄糊、鹽、胡椒粉調味，即為美味健康的番茄蔬菜湯底。火鍋材料可選擇富含膳食纖維及多醣體的雪白菇、木耳、大香菇、娃娃菜、青花菜、板豆腐或凍豆腐、魚片、干貝等 (素食者可選擇杏鮑菇增加口感)。

第二道東方美人清香蒸魚
材料：鮭魚、薑片、米酒、東方美人茶、白蘿蔔、紅蘿蔔、白果、碗豆仁。
做法：
1.    將鮭魚用薑及米酒醃隔夜去腥；白蘿蔔及紅蘿蔔挖成小球狀。
2.    鮭魚切片後捲起組合成玫瑰花狀
3.    將瓷盤下方擺上薑片、東方美人茶葉，魚放置在上，加入些許醬油後放入蒸鍋中。
4.    白蘿蔔球、紅蘿蔔球、碗豆仁、白果放入滾水燙熟；待魚蒸熟後，擺入盤內裝飾即可上桌。

鐘沛珊表示，台灣一年四季皆產番茄，含有豐富茄紅素，研究證實具有抗氧化、誘導癌細胞良性分化和凋亡等作用。一般蔬果加熱後常有營養素流失的問題，番茄恰好相反，在經過加熱後，更能提高吸收率，非常適合做為火鍋湯底；高麗菜則為大人小孩都喜愛的十字花科蔬菜，冬季產期的菜葉更是鮮脆，富含膳食纖維、維生素 C、E、葉酸及礦物質等，更含有其他蔬菜沒有的抗癌物質──硫代葡萄糖苷，此物質會在體內轉化為異硫氰酸酯，將致癌物無毒化或阻止細胞癌化；東方美人茶為台灣盛產茶葉之一，屬於重度發酵烏龍茶，富有蜜香味，並含大量的茶多酚；而鮭魚含有豐富 Omega-3 不飽和脂肪酸及蝦紅素，還有維生素 A、D、Ｅ 等，有助於預防心血管疾病，都是非常健康美味的食材。

今年過年長達九天，根據國民健康署統計，有四成的人過完年平均胖 1.7 公斤，營養師黃琳惠建議可採用「五二斷食法」，是一種簡單的斷食方式，可以改變身體代謝的方式，達到燃脂的效果。一週選 2 天採用低熱量飲食，其他 5 天正常吃。這樣的方式適合新手、習慣吃三餐及容易有應酬聚餐的人。若平常都沒有運動習慣，建議一般男性攝取熱量是 1800 大卡，女性 1500 大卡，而低熱量飲食的 2 天男性可以吃到 600 大卡，女性 500 大卡，通常建議在有應酬或大餐的隔天為「輕斷食日」。所以大家除夕夜吃大餐後，不妨初一輕斷食，熱量控制在 500 卡以內，隔天初二回娘家又大餐，初三再次輕斷食，可以讓您享受與家人朋友聚餐，事後又不用太辛苦的鏟肉。

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