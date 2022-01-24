中醫大新竹附醫營養師推蔬食低脂年菜

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第二道東方美人清香蒸魚
材料：鮭魚、薑片、米酒、東方美人茶、白蘿蔔、紅蘿蔔、白果、碗豆仁。
做法：
1. 將鮭魚用薑及米酒醃隔夜去腥；白蘿蔔及紅蘿蔔挖成小球狀。
2. 鮭魚切片後捲起組合成玫瑰花狀
3. 將瓷盤下方擺上薑片、東方美人茶葉，魚放置在上，加入些許醬油後放入蒸鍋中。
4. 白蘿蔔球、紅蘿蔔球、碗豆仁、白果放入滾水燙熟；待魚蒸熟後，擺入盤內裝飾即可上桌。
鐘沛珊表示，台灣一年四季皆產番茄，含有豐富茄紅素，研究證實具有抗氧化、誘導癌細胞良性分化和凋亡等作用。一般蔬果加熱後常有營養素流失的問題，番茄恰好相反，在經過加熱後，更能提高吸收率，非常適合做為火鍋湯底；高麗菜則為大人小孩都喜愛的十字花科蔬菜，冬季產期的菜葉更是鮮脆，富含膳食纖維、維生素 C、E、葉酸及礦物質等，更含有其他蔬菜沒有的抗癌物質──硫代葡萄糖苷，此物質會在體內轉化為異硫氰酸酯，將致癌物無毒化或阻止細胞癌化；東方美人茶為台灣盛產茶葉之一，屬於重度發酵烏龍茶，富有蜜香味，並含大量的茶多酚；而鮭魚含有豐富 Omega-3 不飽和脂肪酸及蝦紅素，還有維生素 A、D、Ｅ 等，有助於預防心血管疾病，都是非常健康美味的食材。
今年過年長達九天，根據國民健康署統計，有四成的人過完年平均胖 1.7 公斤，營養師黃琳惠建議可採用「五二斷食法」，是一種簡單的斷食方式，可以改變身體代謝的方式，達到燃脂的效果。一週選 2 天採用低熱量飲食，其他 5 天正常吃。這樣的方式適合新手、習慣吃三餐及容易有應酬聚餐的人。若平常都沒有運動習慣，建議一般男性攝取熱量是 1800 大卡，女性 1500 大卡，而低熱量飲食的 2 天男性可以吃到 600 大卡，女性 500 大卡，通常建議在有應酬或大餐的隔天為「輕斷食日」。所以大家除夕夜吃大餐後，不妨初一輕斷食，熱量控制在 500 卡以內，隔天初二回娘家又大餐，初三再次輕斷食，可以讓您享受與家人朋友聚餐，事後又不用太辛苦的鏟肉。