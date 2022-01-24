中國為實現「科技霸權」　紅色大手伸進美國科技巨頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
施威澤首先點名臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），指出2015年，美國時任總統歐巴馬在白宮舉行國宴來接待中國國家主席習近平，祖克柏也以嘉賓身份出席，並且在與習近平見面的時候，提出了「不尋常」的要求，希望習近平幫自己即將出生的孩子取中文名字，但卻遭到習近平以「責任過於重大」婉拒。
不過這並非祖克柏第一次對中國官員展現友好積極態度。有著中國「網路沙皇」之稱的時任中共中央宣傳部副部長魯煒，在2014年底時拜訪臉書加州總部，受到了祖克柏高規格接待。不僅親自帶魯煒參觀，祖克柏還允許魯煒坐在其私人辦公室「執行長之位」拍照，甚至在桌上擺放《習近平談治國理政》一書，祖克柏還向魯煒解釋，他希望自己與員工「了解中國特色社會主義」，因此購買這本書做為指南。
臉書與谷歌2016年曾聯手提出從舊金山連結香港及其他亞洲城市的海底電纜建設計畫，但兩大美國科技公司選擇與中國鵬博士電信傳媒集團合作，卻無視了該集團由中國政府金援，且與電信大廠華為及其他中國軍事承包商關係密切。最後這項建設計畫遭到美國聯邦傳播委員會（FCC）否決，理由是此案「為中國政府滲透行動提供了前所未有的機會」。施威澤直言，這些科技巨頭並非看不見其中的風險，而是看見了卻不在乎。
谷歌在2017年時，在北京開設人工智慧研究中心，研究主題之一為可根據龐大數據分類、理解及預測結果的機器學習，而這正是軍事情報希望透過人工智慧掌握的技術。而北京當局已經宣布，在人工智慧領域超越美國是「國家優先事項」。美國時任參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joe Dunford）過去就再國會參議院聽證會直言，「谷歌在中國所做的業務『直接』令中國軍隊獲益」。
施威澤指出，美國國家人工智慧安全委員會曾在報告中指出，極權政府將會持續使用人工智慧，來支援人臉辨識、生物辨識、預測分析和資料融合技術，做為監視、影響和政治操控的工具。而當時委員會的主席正是谷歌執行長施密特（Eric Schmidt）。也就是說，施密特是在明知北京別有居心的情況之下，贊成與北京繼續發展人工智慧合作。施威澤指出，讓科技巨頭渴望與北京政府合作的原因，就是「數據」。因為演算法需要龐大的數據，而中國的數據比起美國還要多，且消費者與數據之間的聯繫更加緊密。
除了臉書、谷歌以外，施威澤還點名特斯拉。特斯拉執行長馬斯克曾向中國國務院總理李克強表示，「我非常熱愛中國，並願意多多來中國」，而李克強則是提議給予馬斯克中國的永久居留權，希望特斯拉能成為中國開放的深度參與者，以及中美關係穩定的推動者。自此之後，馬斯克成為了北京政府的擁護者，甚至在去年1月講出「非民選的中國政府似乎比民選的美國政府『更有責任感』。」
對此，前美國國務卿龐皮歐的首席中國政策顧問余茂春指出，中國最初利用優惠稅率和簡便法規吸引特斯拉，一旦特斯拉迷上中國，並取得了初步成功之後，中國政府會毫不猶豫地利用特斯拉在中國的投資，強迫配合一連串要求，包括分享專利技術和知識。