竊占國土2／用「公告地價」折算補償金　國產署變相放水

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離譜的是，三審定讞後又拖了兩年，退輔會遲至去年2月，才向法院聲請強制執行。又一直再拖到12月，花蓮地院法官才率隊執行。部分業者三審定讞後已逐步自行拆除，但當天仍有一家業者認為判決不公，喊冤說也有其他業者仍在生產砂石，盼法官能通融，讓他們把已進貨的原物料用完再拆除。
現場協調後，業者才同意自行拆除。退輔會台東農場副場長鄔弘盛說，拆除不可能一天就完工，但會在1月底前執行完畢，目前8家砂石業者已有6家申請自行拆除，若屆時業者未履行，農場會追討拆除費用，也會追討佔用期間的租金。
長期追蹤此案的時代力量花蓮黨部，對於地方法院終於硬起來強制執行，雖表達認同，但仍對期間的不斷拖延，感到不解。黨部主任賴威任無奈說，三審定讞後，誰要負責強制執行？何時要執行？農場說要問法院，法院說要問農場，於是又等了兩年。
已遭法院判決非法占用、須強制返還、且已三審定讞的砂石業者，從定讞到執行都要花上兩年時間，更不用說其他非法占用國有地的砂石業者，從政府「發現」遭占用，再到提起訴訟、等到國有地重歸國有的時期，會有多漫長。這段等待的時間，砂石業者早就不知憑著非法占用，謀取多少暴利。
處理遭佔用的國有地問題，會如此曠日廢時，主因是根據財政部國有財產署的《國有非公用不動產被占用處理要點》，「被占用之不動產，在占用人未取得合法使用權源或騰空交還前，執行機關先依《民法》不當得利之規定，向占用人追溯收取使用補償金。」
至於補償金則是用公告地價估算，但屢遭外界質疑過低。甚至連追討期限，都還自我設限。根據國產署1988年函示，「國有房地排除占用追收使用補償金期間，應由開始占用日起計至起訴日止。但占用期間超過5年者，以追收最近5年為限。」
時代力量立委陳椒華曾提出質詢，國產署解釋，行政院在1993年核定《國有出租基地租金率調整方案》：「國有出租基地，一律依照土地申報地價年息百分之五計收租金。」
國產署以此訂定補償金基準，但近日已邀法務部、財政部法治處等單位研議，針對不同占用類型與情節，未來會依個案要求損害賠償，或是提出不法獲利供法官或檢察官參考，希望能差異化處理。
除了補償金外，根據《土地採取法》規定：「未經許可採取土石者，處新台幣一百萬元以上五百萬元以下罰鍰，直轄市、縣（市）主管機關並得限期令其辦理整復及清除其設施，屆期仍未遵行者，按日連續處新台幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰至遵行為止，並沒入其設施或機具。必要時，得由直轄市、縣（市）主管機關代為整復及清除其設施；其費用，由行為人負擔。」
前立委黃國昌說，如果是「占用國有地」的行為政府要求的損害賠償金額都太低，很難有遏阻效果，如果是「占用後還盜採砂石」，就會面臨刑責，會觸犯《刑法》竊盜罪，可處處5年以下有期徒刑，若是結夥3人以上，屬加重竊盜罪，可處處6個月以上5年以下有期徒刑，但就實務上來看，法院判決不論是竊盜或加重竊盜，都很少判刑超過1年。
「加重竊盜罪頂多判10個月，還可能易科罰金，對這些業者而言，法律對他們嚇阻力遠遠不夠。」黃國昌感嘆。
但最大問題還是國有財產署無心維護國家財產。立法院2007年曾決議，要求國產數每年至少收回10%以上的被佔用國有非公用土地，並催收積欠的使用補償金。國產署在2010年6月到2015年間，平均每年僅要回2.7%的面積。監察院也看不下去，2016年對財政部與國產署提出糾正。
監委調查時，財政部與國產署的說法則是，「全面以訴訟方式排除佔用，所需經費龐大，有實質之困難……」「司法途徑比例不高原因，主要是處理時間相當長……」「國產署處理訴訟案件是以臨時人員之人力為主要主力，無公權力……」
公權力不彰，民間想自力救濟，也是困難重重。以桃園市為例，盜採砂石最嚴重的區域是在大溪區的大漢溪上游，卻從崁津大橋一路往南到石門水庫，全都是空拍機的禁航區，若要空拍蒐證，《民航法》禁止一般人執行操作，只能由法人提出申請，等於打草驚蛇。
黃國昌說，非法業者佔用國有地，應該要讓業者付出更高的代價，包括更高的賠償、更高的刑責，才有可能遏止。他也說，很多環保團體對於國土保育，都希望能盡一份心力，但公民社會要能監督，最重要的是找到證據，如果政府用各種理由限制，反而會讓大家懷疑，政府是否有心好好執法、甚至還故意削弱外界對政府的監督能力。
【回應】
桃園市政府副發言人卓芷戎解釋，大漢溪流域禁航區域為「桃50-陸軍營區」、「桃525-陸軍營區」、「桃434石門水庫」以及「桃444龍潭機場」，禁航提報單位為陸軍第六軍團指揮部及陸軍航空第601旅及經濟部水利署北區水資源局，現如有禁航區飛航需求，須為機關、法人，並依規定於民航局系統提出申請，由市政府協助詢問禁行單位後予以審查，民眾（自然人）按現行法規尚且無法申請。
卓芷戎說，市府未來將持續辦理「砂石場公共安全聯合復查」，以積極面對、勿枉勿縱的態度，動員局處歷年最多，以有效管理砂石場。