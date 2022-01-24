Tag人物／有吃又有得玩 走春最佳伴手禮全臺唯一宜蘭餅

將宜蘭餅高舉對著燈看，薄如蟬翼的餅皮透著光，巧奪天工的手藝是「宜蘭餅發明館」創辦人劉鐙徽師傅的傑作，宜蘭餅厚度只有 0.1 公分，更厲害的是在 0.1 公分的厚度裡還可以吃到內餡，劉鐙徽會製作出宜蘭餅，是因為跟太太之間的一句玩笑話，沒想到不經意的一句話讓他從谷底翻身，還讓他成功打造 4000 坪的觀光工廠，成為宜蘭必遊必買的景點之一。

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▲ 劉鐙徽的好手藝，讓他不僅成功抱得美人歸，還成功在羅東闖出知名度，成為當地首屈一指的麵包店師傅。（圖／記者詹皓帆拍攝）

羅東首屈一指麵包店老闆 因愛妻改做素食重創營收

宜蘭餅是在地家喻戶曉的名產之一，除了美味還有一段相愛相惜的浪漫故事，劉鐙徽是個樸實的宜蘭囝仔，很早就拜師學做麵包，當兵時遇見自己的太太周舫仙，退伍後接到當時還是女朋友的太太打來的一通電話，她告訴劉鐙徽自己很想念他做的餅，兩人因為這通電話，結下了要共度一生的誓言，婚後兩人在羅東經營麵包店，劉鐙徽的好手藝，讓他不僅成功抱得美人歸，還成功在羅東闖出知名度，成為當地首屈 一指的麵包店，全盛時期全店有 18 位員工，事業相當成功。

然而，麵包大多含有雞蛋和奶油，這對素食的太太來說是個困擾，劉鐙徽為了太太 周舫仙，決定要改做素食麵包，無蛋、無奶油，沒想到生意在半年內竟然一落千丈，原本一天可以賺進 6 、 7 萬的業績，在改作素食麵包後變成單日剩下 5000 、 6000 的成績，當時劉鐙徽除了要支付員工的薪水，還有剛買房子所欠下的鉅額房貸，但素食麵包的業績始終沒有起色，當時虧損的金額累積下來，曾高達上千萬元。

▲ 劉鐙徽為了太太周舫仙(左)，決定要改做素食麵包，女兒劉瓊鎂(右)現為宜蘭餅的最佳代言人。（圖／記者詹皓帆拍攝）

成功研發 0.1 公分宜蘭餅 傳統工法無法用機械取代

素食麵包店的業績不見起色，直到有一次太太從娘家回來後跟劉鐙徽抱怨，說帶著宜蘭的伴手禮牛舌餅回娘家，被嫌棄口感又硬又厚不好入口，劉鐙徽笑說，「如果生意真的做不下去，那我們就來做牛舌餅，我來把它顛覆」，當初的一句話，竟成為劉鐙徽從谷底翻身的契機，民國 88 年，劉鐙徽成功研發厚度只有 0.1 公分的牛舌餅，雖然只有 0.1 公分，幾乎可以透光的厚度，劉鐙徽憑著多年深厚的功夫將餡料包進 0.1 公分的餅皮中，烤好出爐還能保持完整不碎，回想研發當時為了精準控制溫度，劉鐙徽常常在廚房處理好麵團，就要趕緊拿到有冷氣的店面包餡、桿餅皮，再把剛出爐的餅分送給店裡的顧客試吃，沒想到大獲好評，劉鐙徽還推薦給當時的宜蘭縣長，前縣長建議他說「你不要叫牛舌餅，我們改叫『宜蘭餅』」，在那之後「宜蘭餅」還曾榮獲台灣十五大美食伴手禮殊榮。

劉鐙徽的宜蘭餅單日最高可以出產 50000 片，民國 88 年的中秋節，宜蘭餅就已經聲名大噪，整個中秋檔期，劉鐙徽都沒有做其他款式的月餅，只做原味的宜蘭餅，然而宜蘭餅的成功也同時為劉鐙徽帶來困擾，曾經在工廠旁有一戶鄰居，起初每天都稱讚剛出爐的宜蘭餅很香，沒想到三個月後，鄰居卻跑去檢舉他了，因為被「香到受不了」，為了不造成鄰居的困擾，劉鐙徽選擇將工廠搬遷。

打造 4000 坪觀光工廠 創造友善環境親子同樂

自民國 92 年起，經濟部推動「觀光工廠輔導」相關計畫，協助具有產業文化或觀光教育價值的傳統工廠轉型為「觀光工廠」，劉鐙徽因此藉機另闢廠址，打造 4000 坪的觀光工廠，近年劉鐙徽的女兒劉瓊鎂從空姐退役後，回到家中幫忙擔任自家宜蘭餅的代言人，也積極與父親一同研發新口味的宜蘭餅，同時還要推動觀光工廠的行銷，劉瓊鎂表示：「自己本身也是媽媽，最注重觀光工廠的寓教於樂以及親子友善環境的打造」，在工廠內民眾可以體驗 DIY 烤餅的樂趣，而劉鐙徽也認為，現階段可以讓來宜蘭觀光的旅客，動手體驗宜蘭的特色文化，是他最大的成就，劉鐙徽回首一路走來的奮鬥史，或許轉型做素食麵包是一個人生十分重要的轉捩點，他說：「有失敗才會刺激我們前進、刺激我們改變。」

▲ 劉鐙徽的宜蘭餅單日最高可以出產 50000 片。（圖／記者詹皓帆拍攝）

【 #Tag 人物小檔案】

姓名：劉鐙徽

經歷：

民國 88 年 成功研發 0.1 公分包餡宜蘭餅大獲好評