推200公斤重鐵桶上好漢坡　男星現場發火全都錄

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劇組製作用心，許多拍攝細節都相當用心，就連拍攝外島當兵的軍旅生活也相當考究。第九集出現一段搬運物資爬好漢坡的畫面，其中裝運柴油的鐵桶就重達200公斤，為求真實完全沒有減輕半點重量，飾演新兵的安俊朋表示自己原本對於這項體力活不以為意，直到正式開拍才發現辛苦所在，表示：「一推就發現真的蠻重的，因為那個坡是真的蠻斜的，最累的是你要把它放下來的時候，很怕沒有HOLD好就會整個滾下去。」
劇中就有出現一段是鐵桶真的差點滾落下坡，只見撒基努情緒激動地對貿然放手的新兵怒吼：「幹甚麼啦！回來啦！」這幕竟然是真實情緒反應，撒基努在幕後花絮提到當下情況，表示沒料到鐵桶真的會自然滑落，表示：「還好我的腳有及時伸過去擋住，我當下罵人的那句話也是發自內心的！」
《國際橋牌社2》上週六播出最終回第九、十集，收視人口數達50.83萬人，收視最高點1.22落在，女主角蘇婉甄極力爭取所製作的新聞專題《IslandNation》，在BTV電視台內部試播段落，其專題內容穿插真實社會事件珍貴新聞畫面，令不少網友直呼「實在太感動了！」、「看到這些新聞畫面都起雞皮疙瘩」。製作人熊九山在週六映後直播中透露，這支珍貴的影片後續也會將完整版影片分享至戲劇官方臉書粉絲團，同時也透露第三季拍攝規劃預計今年四月份開拍外傳，十月份開拍第三季敬請期待。（編輯：薛羽彤）