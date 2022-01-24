台南表揚優良駕駛暨公共運輸績優業者

台南市政府交通局今（ 24 ）日舉行「 110 年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，共表揚 11 家績優業者、 19 位優良駕駛、防疫計程車司機林明財榮獲特殊貢獻獎，公車駕駛陳禹熙榮獲愛心服務獎，獲獎的 21 名優良駕駛每人亦獲頒 12,000 元獎勵金。市長黃偉哲肯定駕駛及業者的貢獻，期勉業者、從業人員成為優質公共運輸的典範，勉勵駕駛長提供貼心服務讓乘客有美好乘車經驗，並以感恩的心向公運英雄們表達感謝之意。

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黃偉哲表示，體貼的公共運輸服務更能彰顯城市的軟實力，優質的公共運輸內涵立基於業者與駕駛的服務、以及第一線從業人員日夜不懈的努力。他期許得獎者和績優業者能成為領頭羊，帶動同僚、同業的良性競爭，提昇整體服務品質，形塑大台南公共運輸的優質文化。

交通局長王銘德指出，今年度民眾參與公車優良駕駛員選拔活動相當踴躍，依不同組別總計票選出 12 位優良駕駛員。其中「形象績優組」是公共運輸處篩選過去一年內，屢屢接獲民眾進線或來信表揚的駕駛人員；「服務模範組」則是經過由客運業者自行提名，此兩組再經過民眾票選，才能脫穎而出。此外，「計程車組」是由計程車車隊或公、工會提名，名額 10 位，經篩選共 8 位入選。

今年度特別設立「愛心服務獎」，頒給形象績優組公車司機陳禹熙，陳禹熙輪椅 SOP 操作確實，服務溫柔細心，主動服務年長者與視障者，深具愛心，獲諸多輪椅及視障民眾肯定與讚揚。

「特殊貢獻獎」則是頒給計程車司機林明財，林明財原是公車駕駛，後改投入計程車行業，平日服務熱心， 0206 地震時曾參與維冠大樓救災工作，協助運送物資人員；熱心將乘客遺落在車上的護照及外幣及時送達機場給乘客，廣獲旅客好評。