香港女孩嫁來台灣！產後血崩成植物人　夫淚訴：人生全毀

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人夫指出，剛生產完老婆還很開心，3人在產房內拍了一張全家福，那時沒有感覺任何異狀，醫生告知要進行後續縫合處理，先請人夫離開產房，沒想到悲劇就此發生。
人夫表示，40分鐘後老婆被推出產房，當時氣色就很差，醫生解釋是因為有子宮收縮不良的情形，塞了兩片幫助子宮收縮的藥物給老婆含著，接著醫生就離開，留下護士指導人夫如何按壓子宮。隨後護師也離開，人夫獨自替老婆按壓了子宮一會，赫然發現老婆下體大量出血，都已經染紅床單，趕緊再請護理師和醫師回來。
然後開始聯絡轉院事宜，但是聯絡轉院事宜就花了5～10分鐘，然後等待救護車又花了20分鐘，人夫質疑這期間醫師沒有做應有的止血及輸血的處置，導致老婆被送上救護車時已經漸漸意識不清，用僅存的力氣交代後事，說「我要走了，希望你能好好照顧寶寶」，讓人夫聽了好心碎。
送到台中榮總急救後，輸了10000cc的血，但醫師建議要緊急手術摘除子宮才能保住太太的生命，然後又經過一系列大小手術，最後換來的結果卻是被告知老婆的意識要恢復的機會很渺茫，診斷是大量出血造成的缺氧性腦病變，人夫表示「就是病情嚴重的植物人」。
人夫痛苦悲嘆，「原本一個美好的家庭，遭逢這樣的變故，人生全毀。」直言不知道該怎麼面對這一切，而且還要負擔龐大的醫療費用。人夫也質疑婦產科的處置不當，產後大量出血時沒有緊急輸血，但婦產科則解釋診所內沒有血，必須到捐血中心領血才能進行輸血。另外人夫也認為，從婦產科診所到台中榮總，整個事發到轉送的過程卻用了約40分鐘，是否緊急應變能力不足？最後強調自己真心想要為老婆爭取些什麼，「希望政府相關單位能夠了解我的難處，給予適時的幫助，別刻意刁難」。（編輯：倪浩軒）