闔家過年必吃！網友激推4款炸雞助攻連假狂歡

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桃城雞排深耕嘉義20多年，經典好味道絕對是饕客們的必吃名單，像是台式無骨鹽酥雞，不僅每塊都是採用去骨雞肉，而且肉塊飽滿，尺寸比一般攤子的鹽酥雞還大一些。吃起來滿滿鮮嫩多汁的肉感，讓人一直想吃根本停不下來、越吃越涮嘴，滿嘴肉汁也絲毫不油膩，只會在舌尖留清爽誘人的香氣。料理方式還相當簡單，使用氣炸鍋180度到200度先預熱3分鐘，再放入氣炸10到12分鐘左右就可以美味上桌；如果想增添更多香氣層次，還可以自行加入九層塔以及新鮮蒜片或蒜末，連同鹽酥雞一起再氣炸2分鐘就完成啦！
美式薄皮雞腿塊 獨門椒麻醬衝擊味蕾
另外，桃城的美式薄皮雞腿塊也是餐桌上的經典，特別採用嫩雞腿肉，口感相對比雞胸肉更加Juicy，口味堪比美式餐酒館，香氣與口感絕對一秒到位！同時還內附招牌秘製「椒麻醬」，使用多種中藥材及來自世界各地嚴選的辛香料，更有桃城獨家椒麻配方調製入醬，產生香、麻、辣等多層次的味覺感受；鮮嫩雞腿肉沾上獨門椒麻醬，讓人忍不住一口接一口！最後美食小撇步，桃城秘製椒麻醬不只適合搭配炸物，用來沾水餃、拌麵、入菜調味也都是百搭，大家不妨也可以嚐試看看，絕對不讓你失望。
全台獨家DIY醬拌炸雞 台美韓三重特色
喜歡異國創意炸雞的朋友們，則可以選擇桃城雞排的「醬爆拌拌雞」，主打「先炸後拌，就醬拌！」全台獨創DIY醬拌炸雞，融合台、美、韓三國經典炸雞特色，氣炸、油炸後起鍋後，隨著自己的喜好倒入內附的獨家特調醬汁(市售兩種口味)，想怎麼拌、就怎麼拌！「紫蘇梅醬爆拌拌雞」的紫蘇梅醬微甜中帶點酸的鹹香味，將由舌尖散發至鼻腔，再帶出香嫩的肉香，光聞味道就止不住口水的分泌。喜歡經典口味的朋友，則可選擇「蜂蜜芥末醬爆拌拌雞」，香甜蜂蜜完美融合法式黃芥末子的嗆香，讓炸雞塊美味層次大大提升、越吃越涮嘴，追劇、派對都保證吃不膩。
PChomeX 家好選物 邀請民眾過年宅家吃美食
如此多樣的桃城雞排，購買通路遍及超市、賣場與網路平台，舉凡全台家樂福、JASONS Market Place、微風超市和PChome 24h購物都有上架，想要將這嘉義的道地好滋味「搬回家」，真的很容易！另外，各個指定通路皆有超划算的優惠：即日起至2/8(二)，家樂福桃城雞排系列，一律89折；在PChome 24h購物買台式無骨鹽酥雞／美式薄皮雞腿，同品項滿6包即899元免運到家！ PChomeX 家好選物與嘉義名店桃城雞排合作，希望民眾在家過年不僅吃飽也要吃好，並持續傳遞在家也能品味質感生活的理念。