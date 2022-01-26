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首先，先來談談家暴發展可能的成因。諮商心理師全聯會常務理事胡延薇指出，在過去的台灣，不論是家庭教育或校園教育，「體罰」都是普遍可被接受的，而暴力行為無論是肢體暴力、言語暴力，常被賦予「I'm OK,you're not OK」這類指教式觀念，進而被合理化。一般而言，施暴者會認為自己的重要性、階級地位較高，等同於擁有絕對權力，進而發展成不自覺的暴力行為，同時也會低估這些行爲對受暴者的傷害。
舉例來說，當家人之間在分享生活，一方抱怨自己受到委屈、挨罵，另一方可能會直接說出：「是因為你笨！」這類攻擊性言語。胡延薇分享，臨床上常見有心理問題的孩童，其父母常未意識到自己講出的話已對孩子造成傷害。如何改善？或許父母在話衝出口之前可以先設想，若今天是對朋友或同事，是否會講出一樣的話，其實，人與人之間的尊重不因關係親密程度或年齡大小而改變，施暴者常忽略這一點。
以「破壞、傷害」來發洩情緒 施暴者高風險群
另外，還有一種家庭暴力成因，是佛洛伊德提出之自我防衛機制（Self-defense Mechanism）中的「替代作用」（Displacement）。即施暴者在職場、人際關係等外部環境中遇上挫折，會將情緒轉移至親近的人身上，而此時，家人很容易首當其衝，變成遭受情緒宣洩的代罪羔羊。
然而在發展成暴力行為之前，能否藉由某些特質察覺自己或對方有暴力傾向？胡延薇提到，有些因素確實有機率助長暴力傾向的形成，如「生長環境」。
研究顯示，在成長過程中常目睹暴力行為，或是長期被壟罩在施暴環境中的孩子，容易發展成不健全的人格。除此之外，還有控制慾強、安全感不足、執著於權利但在外未得到滿足，如有以上特質又剛好缺乏自我肯定，危險性可能會更高，例如：常以憤怒時想破壞東西此類行為來表現。
自覺快發展成暴力行為前 「抽身」為第一要務
若能意識到自己的暴力傾向，胡延薇提供一些方式幫助緩和情緒：
（1） 深呼吸，儘速離開當下情境或情緒刺激來源，至社區或公園等戶外空間活動活動尤佳。
（2） 平時可儲存能幫助自己緩和的音樂，意識到怒氣值升溫時，將自己思想抽離改投入音樂中。
（3） 整理自己容易被哪些話語跟行為激怒，自我探討此類話語、行為是否真帶有惡意或貶意，練習換位思考。
（4） 積極參與相關情緒管理、壓力調適、人際溝通等心理健康線上講座，培養同理心。
（5） 與親密關係者一同進行伴侶諮商，彼此都需學會將氣話「換句話說」。
資料來源：健康醫療網 暴力傾向者最怕又遇封城 「這幾招」助緩解情緒沸騰
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