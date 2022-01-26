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阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）新冠肺炎疫苗，截至今年1月20日止，接種AZ疫苗的人遍布高達170個國家，影響人數甚鉅。因此，了解AZ疫苗對Omicron的保護效力至關重要，世界各地多個實驗室也馬不停蹄進行相關實驗。近來有實驗室公布研究數據，支持 AZ COVID-19 疫苗對 Omicron 的防護力。
該研究團隊指出，儘管與對原始病毒株的防護力相比有所下降，接種兩劑 AZ COVID-19 疫苗的個體仍保留對 Omicron 的中和活性。在其他研究中，AZ COVID-19 疫苗也已顯示，產生對多種變種病毒的多樣化和持續性的 T 細胞反應，比單一的抗體有更廣泛的反應，這項結果可能有助於預防 COVID-19。
AZ追加劑提高中和抗體效價 專家:追加劑可交替廠牌接種 AZ表現如何？
隨著台灣本土疫情升溫，第三劑追加劑的需求大幅上升，我國中央流行疫情指揮中心宣布，追加劑可交替廠牌接種。對於基礎劑施打BNT、莫德納等mRNA疫苗或蛋白質次單元疫苗如高端的族群，不免會好奇，施打AZ追加劑對Omicron的保護效力如何。
路透社報導指出，英國牛津大學針對已感染過 COVID-19、已接種兩劑疫苗或第三劑追加劑的人，採集其血液樣本進行研究，其中也包括 41 名已接受三劑 AZ COVID-19疫苗的樣本。研究結果顯示，與接種第二劑的抗體效價相比，施打第三劑 AZ COVID-19 疫苗追加劑後，提高了對Omicron的中和抗體效價，而觀察到的中和抗體水準，亦高於先前感染過COVID-19 （Alpha、Beta、Delta 變體病毒株和原始毒株）並自然康復個體的中和抗體。1
英國牛津大學醫學皇家教授（Regius Professor of Medicine）、研究人員之一約翰•貝爾爵士（Sir John Bell）說：「看到接種第三劑 AZ COVID-19 疫苗追加劑，有可能預防 Omicron，這是非常令人鼓舞的。 研究結果支持使用 AZ COVID-19 疫苗第三劑追加劑作為國家疫苗戰略的一部分，特別是限制包括Omicron在內的受關注變種病毒的傳播。」
接種第三劑 AZ COVID-19 疫苗，抗體水準提高六倍並維持 T 細胞反應
AZ疫苗目前共有4個臨床試驗，其中COV001 和 COV002 實驗次分析顯示，在第二劑後至少六個月，接種第三劑 AZ COVID-19 疫苗，可將抗體水準提高六倍並維持 T 細胞反應。與只接種兩劑比較，AZ COVID-19 第三劑追加劑也會對 Alpha、Beta 和 Delta 變種病毒株產生較高的中和活性。在試驗中，第三劑 AZ COVID-19 疫苗的反應原性(Reactogenic)低於第一劑。
此外，COV-BOOST試驗顯示，不論最初接種是兩劑 AZ COVID-19 疫苗或 BioNtech 疫苗， AZ COVID-19 疫苗的第三劑追加劑，皆顯著提高針對Delta以及原始株更高的免疫反應。
隨著近來越來越多新研究數據嶄露，阿斯特捷利康執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos）也開心表示，「AZ疫苗已經保護了全球數億人免受新冠肺炎侵害，這些數據更可表明它能做為第三劑追加劑發揮重要作用。隨著對 Omicron變種病毒的深入了解，相信我們會發現 T 細胞反應，可為預防重症率及住院率提供長效性的保護力，未來若能不受限於抗體，更全面地了解疫苗如何提供對 Omicron 的防護力，也是對抗疫情重要的一環。」
參考資料：
1.《REUTERS》－AstraZeneca vaccine booster works against Omicron, Oxford lab study finds
資料來源：健康醫療網 牛津大學研究支持AZ COVID-19 疫苗作為對抗Omicron的第三劑追加劑
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