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衛生福利部雙和醫院骨科部運動醫學科主任翁佩韋醫師表示，陳先生罹患的是剝離性骨軟骨炎（Osteochondritis dissecans, OCD），因軟骨下層的硬骨缺血或血流供應有問題，造成硬骨壞死，進而影響到硬骨上方的軟骨，造成關節反覆發炎、疼痛無力、甚至積水。若以較淺顯易懂的方式來比喻，軟骨就像是馬路上層鋪的柏油路，而硬骨則是下面的地基，當地基被淘空，柏油路就會隨著塌陷。
翁佩韋主任補充，OCD於兒童及青少年族群中較常見，而此族群不管是硬骨或軟骨的自我修復功能都相對較好，通常經過休息，將活動量降載後就有高機率可自癒。但如果是成年患者，就要依據受損程度來選擇治療方式，當軟骨尚未剝離，可考慮用保守治療；軟骨剝離但未移位，可藉鋼釘固定；但若已是疾病後期，軟骨破裂、萎縮，就必須考慮以局部軟骨修補手術方式治療。
一次性自體軟骨修復術 傷口小、復原快速
傳統手術方式即清除破碎軟骨之游離體後，再進行關節面鑽孔術（drilling），針對小範圍的軟骨缺損，可讓骨髓腔內骨髓幹細胞分化進而長出一些纖維軟骨；而超過1.5公分的大範圍缺損，則利用馬賽克鑲嵌術（mosaicplasty），從膝關節其他軟骨負荷較少的位置，移植一塊同時帶有骨頭及軟骨的部分到缺損部位，但因手術操作時的可能變數與軟骨本身就較難癒合的組織特性困難，術後真能恢復成完整軟骨的成功率相對較低，而術後膝關節疼痛程度也較高。
翁佩韋主任指出，近來新問世的「一次性自體軟骨修復手術」，協助改善過往手術困境。因鑽孔術生成的纖維軟骨使用年限較短，患者如術後手術部位持續運動，過幾年仍然可能會又開始磨耗。而新術式在恢復運動能力的耐久度相對較好，且傷口不大，復原較快速，開完刀隔天後就可以下床走路，但翁佩韋主任強調，恢復速度還是要根據患者個人情形而定。
改善生活品質新「膝」望 及時治療助關節修復
患者陳先生分享，施作完「一次性自體軟骨修復術」後，再配合醫囑適當復健，且儘量避開易影響修補處軟骨恢復的動作，到現在距術後一年多，膝關節已近乎痊癒，不僅可以大步行走，一些簡單體能活動也不是問題。
為了從源頭避免關節傷害，翁佩韋主任提醒，民眾要注意「運動安全、安全運動」。雖然OCD確切成因尚不明，但目前醫界普遍認為，重複性的微小創傷包含撞擊、扭傷，皆容易造成關節壓力並導致後遺症。如民眾發現關節不適，應儘量避免延誤就醫，即時尋求專業骨科醫師協助，也能對治療後的修復產生正面幫助。
資料來源：健康醫療網 剝離性骨軟骨炎未妥善治療 壯年男子連走路500公尺都難
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