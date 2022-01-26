COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

剝離性骨軟骨炎未妥善治療　壯年男子連走路500公尺都難

剝離性骨軟骨炎未妥善治療　壯年男子連走路500公尺都難
剝離性骨軟骨炎未妥善治療　壯年男子連走路500公尺都難

健康醫療網

2022-01-26 10:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平、蔡誠報導】一名中壯年保全陳先生，多年前發生車禍導致左膝軟骨破裂，韌帶受傷，送醫急救後住院三天，後因工作忙碌無法定時追蹤治療，生活中卻開始出現不定時軟腳的現象。陳先生平時工作內容包含巡邏、上下爬樓梯，後來皆因左腳無力受到影響，更不用說要進行過往愛好的籃球、羽毛球等休閒活動，就連最普通的跑步都沒辦法。尋求各種治療方式如施打自體血小板注射(PRP)、體外震波等，都未獲改善，甚至到後來步行大約500公尺左右，膝關節就會痠痛腫脹，陳先生表示，當時生活極度不便，一心只想著：「好想恢復以往的生活。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「地基淘空」軟骨塌陷　OCD患者後期需靠手術治療

衛生福利部雙和醫院骨科部運動醫學科主任翁佩韋醫師表示，陳先生罹患的是剝離性骨軟骨炎（Osteochondritis dissecans, OCD），因軟骨下層的硬骨缺血或血流供應有問題，造成硬骨壞死，進而影響到硬骨上方的軟骨，造成關節反覆發炎、疼痛無力、甚至積水。若以較淺顯易懂的方式來比喻，軟骨就像是馬路上層鋪的柏油路，而硬骨則是下面的地基，當地基被淘空，柏油路就會隨著塌陷。

翁佩韋主任補充，OCD於兒童及青少年族群中較常見，而此族群不管是硬骨或軟骨的自我修復功能都相對較好，通常經過休息，將活動量降載後就有高機率可自癒。但如果是成年患者，就要依據受損程度來選擇治療方式，當軟骨尚未剝離，可考慮用保守治療；軟骨剝離但未移位，可藉鋼釘固定；但若已是疾病後期，軟骨破裂、萎縮，就必須考慮以局部軟骨修補手術方式治療。

一次性自體軟骨修復術　傷口小、復原快速

傳統手術方式即清除破碎軟骨之游離體後，再進行關節面鑽孔術（drilling），針對小範圍的軟骨缺損，可讓骨髓腔內骨髓幹細胞分化進而長出一些纖維軟骨；而超過1.5公分的大範圍缺損，則利用馬賽克鑲嵌術（mosaicplasty），從膝關節其他軟骨負荷較少的位置，移植一塊同時帶有骨頭及軟骨的部分到缺損部位，但因手術操作時的可能變數與軟骨本身就較難癒合的組織特性困難，術後真能恢復成完整軟骨的成功率相對較低，而術後膝關節疼痛程度也較高。

翁佩韋主任指出，近來新問世的「一次性自體軟骨修復手術」，協助改善過往手術困境。因鑽孔術生成的纖維軟骨使用年限較短，患者如術後手術部位持續運動，過幾年仍然可能會又開始磨耗。而新術式在恢復運動能力的耐久度相對較好，且傷口不大，復原較快速，開完刀隔天後就可以下床走路，但翁佩韋主任強調，恢復速度還是要根據患者個人情形而定。

改善生活品質新「膝」望　及時治療助關節修復

患者陳先生分享，施作完「一次性自體軟骨修復術」後，再配合醫囑適當復健，且儘量避開易影響修補處軟骨恢復的動作，到現在距術後一年多，膝關節已近乎痊癒，不僅可以大步行走，一些簡單體能活動也不是問題。

為了從源頭避免關節傷害，翁佩韋主任提醒，民眾要注意「運動安全、安全運動」。雖然OCD確切成因尚不明，但目前醫界普遍認為，重複性的微小創傷包含撞擊、扭傷，皆容易造成關節壓力並導致後遺症。如民眾發現關節不適，應儘量避免延誤就醫，即時尋求專業骨科醫師協助，也能對治療後的修復產生正面幫助。



資料來源：健康醫療網 剝離性骨軟骨炎未妥善治療　壯年男子連走路500公尺都難

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀