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新竹臺大分院心臟血管外科主任林明賢與新竹臺大分院急重症醫學中心主任蔡孝恩指出，上述病例並非特例。從心臟結構來看，主動脈瓣膜如同一道門，可維持血液循環暢通，避免血液逆流，當舊有瓣膜因退化而逐漸狹窄，這道門便無法完全開啟與閉合，此時心臟血流受阻，許多心臟衰竭的症狀便陸續出現，嚴重者甚至有猝死的風險。
目前重度心臟主動脈瓣狹窄，以人工瓣膜置換開心手術為主要治療方式，少數年紀大或是其他共病症導致手術風險過高者，才會考慮採取經導管形式之主動脈瓣膜置換手術。瓣膜置換開心手術時，醫療團隊會讓心臟暫時停止跳動，無論是微創手術或傳統開胸手術，都需使用體外循環機（人工心肺機）維持患者全身器官血流以及生命；心跳暫停時間越短，對患者越有利。以新型態外科『支架人工瓣膜』來說，醫師置換瓣膜時只要固定三針，達到快速施放、大幅縮短心跳暫停的時間，進而降低手術風險；其他傳統類的人工瓣膜，雖然要縫比較多針，但也能藉由自動縫合裝置加速手術進度；透過新型手術科技的運用，手術風險可明顯降低，大幅縮短患者術後復原時間，讓民眾不再畏懼接受開心手術。
選擇人工瓣膜，需與醫師多討論
對於人工瓣膜的選擇，目前人工瓣膜主要分為機械型與生物組織型瓣膜，生物組織型瓣膜又細分為豬心瓣膜、牛心瓣膜，像近來引起關注的新型外科支架人工瓣膜材質便為牛心瓣膜。
在眾多人工瓣膜選項中，「血液動力學」是一項重要指標。林明賢主任解釋，人工瓣膜的血液動力學好壞，代表血液經過人工瓣膜的時候，這道門能否輕易被打開，若血液動力學較佳，代表血液流經人工瓣膜時較為順暢，不會因流速變慢、受阻而造成心臟負擔，與其他人工瓣膜相比，外科支架人工瓣膜的血液動力學相對較佳，不過除了血液動力學指標，在選擇人工瓣膜的時候，還有許多其他考量，建議患者須與心臟外科醫師充分溝通，挑選出最適合自己的瓣膜。
▲新竹臺大分院急重症醫學中心主任蔡孝恩表示，良好的瓣膜血液動力學可以減輕心臟負擔，也是選擇人工瓣膜的重要指標。
定期接受心臟健檢，無症狀也要積極治療
林明賢主任表示，新竹臺大分院透過心臟內、外科與加護病房的跨團隊分工合作，每年為超過200名患者施行心臟外科手術，包括冠狀動脈、主動脈以及瓣膜手術，在竹苗地區提供完善的心臟疾病醫療服務。此外，新竹臺大分院也擁有竹苗地區唯一24小時待命葉克膜團隊，隨時應付各項緊急需求，成為專業心臟手術的堅強後盾。蔡孝恩主任也提醒，為了避免心臟功能受損，建議民眾定期接受心臟健檢。若有心雜音，且發現是重度主動脈瓣膜狹窄，即使尚未有明顯症狀，也務必積極接受醫療諮詢與評估，由於每位患者情況不同，加上不同術式各有利弊得失，也希望患者傾聽專業醫師建議，共同討論出理想的治療策略。
資料來源：健康醫療網 愛唱歌阿伯上樓就喘，置換人工瓣膜重拾麥克風
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