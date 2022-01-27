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你的名片由氣味打造！網論最受不了竟是「它」

▲PTT上不乏各種關於味道的討論，像是「該怎麼委婉跟同事說她身上香水味太重了？」、「室友體味很重怎麼辦？」。（圖／翻攝PTT）
▲PTT上不乏各種關於味道的討論，像是「該怎麼委婉跟同事說她身上香水味太重了？」、「室友體味很重怎麼辦？」。（圖／翻攝PTT）

生活中心/綜合報導

2022-01-27 15:00:00

現代人工作經常面臨加班、各種會議纏身，壓力山大之餘，只能擠出空檔紓壓，觀察台灣職場，茶水間、吸菸區可說是上班族互相吐苦水的綠洲，其中吸菸區更是大聊八卦，培養同事之間情感的革命場域，但抽菸味道重，容易在衣服和室內留下濃厚氣味而引人討厭，即使在戶外，味道還是難以消散，不經意便會讓同事一起吸入二手菸、三手菸，造成他人嗅覺、健康上的負擔。

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可別輕忽身上味道的影響力，太香、太臭都會讓人退避三舍，讓人緣大打折扣，PTT上不乏各種關於味道的討論，像是「該怎麼委婉跟同事說她身上香水味太重了？」、「室友體味很重怎麼辦？」、「超級討厭菸味正常嗎？」，前兩者或許能透過改變習慣，或是藉由生活飲食、就醫等方式來調整，但菸味來源可就涉及成癮問題，恐不是一兩天就能改變的事情了。

▲要解決身邊菸味來源可，恐不是一兩天就能改變的事情。（圖／翻攝PTT）
▲要解決身邊菸味來源可，恐不是一兩天就能改變的事情。（圖／翻攝PTT）
再好的長相、談吐，若碰上難以呼吸的味道，也是難以融入群體中，好比從事業務工作的人，賣房子、車子的銷售員，可能會被客戶抱怨身上的菸味，進而影響觀感；職業駕駛人因為怕打瞌睡而抽菸，身上滿是菸味，最後被乘客投訴丟了飯碗。女孩子擇偶的時候，也會因為考慮到懷孕和自身的健康問題，對吸菸的同事敬而遠之。

走在大街小巷，可以發現目前台灣吸菸者分為兩派，分別為傳統紙菸和新式菸品，香菸經過燃燒會產生四千餘種化合物，其中部份散播於空氣中，使用後味道就像沾到口香糖一樣難以擺脫，甚至有讓他人沾染二、三手菸的問題，在職場和與情場都易受考驗。而根據過去新式菸品相關報導，可以發現不少吸菸者是考量加熱菸以烘烤菸草柱或電子煙用加熱煙油的方式，幾乎不產生焦油，且整體味道比紙菸還要淡，而從紙菸換到新式菸品。

縱使新舊菸品交替是菸癮者的生存之道，但隨著台灣菸防法進入立院審查階段，未來加熱菸可能有望受政府納管，業者在製造、輸入前應獲得審核許可，換言之位列「開放」，但電子煙恐面臨全面禁止的挑戰，相關單位是否進一步全盤考量，無論全管或全禁，都將影響許多人的生活型態。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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