你的名片由氣味打造！網論最受不了竟是「它」

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再好的長相、談吐，若碰上難以呼吸的味道，也是難以融入群體中，好比從事業務工作的人，賣房子、車子的銷售員，可能會被客戶抱怨身上的菸味，進而影響觀感；職業駕駛人因為怕打瞌睡而抽菸，身上滿是菸味，最後被乘客投訴丟了飯碗。女孩子擇偶的時候，也會因為考慮到懷孕和自身的健康問題，對吸菸的同事敬而遠之。
走在大街小巷，可以發現目前台灣吸菸者分為兩派，分別為傳統紙菸和新式菸品，香菸經過燃燒會產生四千餘種化合物，其中部份散播於空氣中，使用後味道就像沾到口香糖一樣難以擺脫，甚至有讓他人沾染二、三手菸的問題，在職場和與情場都易受考驗。而根據過去新式菸品相關報導，可以發現不少吸菸者是考量加熱菸以烘烤菸草柱或電子煙用加熱煙油的方式，幾乎不產生焦油，且整體味道比紙菸還要淡，而從紙菸換到新式菸品。
縱使新舊菸品交替是菸癮者的生存之道，但隨著台灣菸防法進入立院審查階段，未來加熱菸可能有望受政府納管，業者在製造、輸入前應獲得審核許可，換言之位列「開放」，但電子煙恐面臨全面禁止的挑戰，相關單位是否進一步全盤考量，無論全管或全禁，都將影響許多人的生活型態。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！