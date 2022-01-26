歸剛欸！水母被2海豚「互頂」 他秒拍片嗨喊：來踢球啊
「歸剛欸」一詞，因被人後製在一支「水母傘狀體被人高舉脫落」的短片，迅速成為爆紅迷因字詞，而近日國外的一名男子在海上時，突然發現有兩隻海豚將一隻水母當成球，就這樣開心的玩了起來，畫面相當逗趣，也讓人莫名腦中浮現「歸剛欸」的聲音。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 17:29:05
據英國媒體《每日郵報》報據，一名50歲的男子路易士（Dafydd Lewis）某日搭著船出海遊玩，出發海一段時間後，赫然發現有2隻海豚在海豚在海面上跳上跳下，不僅如此還有個不明物體在空中飛來飛去，他仔細一看才發現，原來是2隻海豚把水母當成了球，正玩得不亦樂乎，路易士也立馬拍下逗趣畫面，並在1月24日上傳與網友分享。
影片中，2隻海豚相當有默契，其中一隻先是用鼻子將水母頂飛在空中，等水母重新落水後，另一隻再用尾鰭把水母彈回去，如此難得的景象讓路易士直呼，「根本像是在頂足球」。
事實上，被2隻海豚玩弄的苦主本名為「桶水母」（Barrel jellyfish），一隻平均32公斤重，春季至夏季期間會湧入卡迪根灣，若不慎碰到玩心較重的海豚，就可能出現被當足球頂的場面。（編輯：張志浩）