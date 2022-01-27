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快槍俠不用羨慕了！醫生曝「壞壞超過30分鐘」是種病...8大原因你中了嗎？

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每日健康-每日都做得到的健康

2022-01-27 14:00:43

▲ 許多人誤以為持久等於體力好，但事實並非如此。

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男人在床上撐不到幾分鐘就早洩，成為另一半口中的「快槍俠」是一輩子難以沫滅的痛處，但若太持久，其實也並非好事。臺北醫學大學泌尿科醫師顧芳瑜解釋，壞壞時間超過30分鐘以上才能順利射精，其實也會一種影響「性」福的性功能障礙，可能與8個原因有關。

圖 / 截取自 臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」
圖 / 截取自 臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」
▲ 「太持久」也是一種病。

遲射不一定會性福

當男性勃起時，需要超過30分鐘以上有進入的性交，才能順利射精，即被定義為「延遲射精（Delayed Ejaculation）」，在口語化的英語中，又被稱做「Can’t Finish」，有些症狀嚴重的患者甚至完全無法射精，最終在還未達到高潮的情況下而放棄性行為。

顧芳瑜醫師在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」上分享一個案例，中國一名21歲男大生先前到風俗店消費，原本和應召女說好20分鐘，豈料時間一到仍未射精，女子想停反被霸王硬上弓，讓她深感委屈，隨後報警處理。此事曝光後，不少人才意識到，原來太持久也是問題。

圖 / 截取自 臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」
圖 / 截取自 臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」
▲ 有8種原因可能造成遲射的情況。

遲射的8大原因

顧芳瑜醫師進一步解釋，致病原因有很多，可分為「心理」與「生理」2因素，心理原因包含害怕自己表現不好所以而感到憂慮、因為過往曾經有被迫性行為等不好的經驗造成心理陰影、擔心性行為會違背自己的宗教信仰、害怕因為這次性行為造成對方懷孕等；而生理原因則是有抗抑鬱藥的副作用、喝酒產生的影響、手術後造成神經損傷、因為年紀增長造成不敏感等，都可能釀成遲射。

由於導致性功能障礙的原因多樣且複雜，若本身有上述情況，建議乖乖請專業醫師評估，才能清楚了解是哪些原因造成。

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