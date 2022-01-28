網紅娘娘稱中壢是景點沙漠　「影片19秒就拍完了」

以毒舌評論成名的泰國網紅娘娘，近日上緯來綜合台美食外景節目《大胃王來了!》，和女星小甜甜(張可昀)、大胃王YouTuber丁丁及豪豪一同來到發展許多異國美食的桃園，桃園市因擁有臺灣規模最大的國際機場，使得近年來發展迅速，節目一開場泰國娘娘不改嗆辣風格，立馬表示曾經到桃園中壢拍影片：「我19秒就拍完了，以為中壢是景點沙漠。」主持人蔡昌憲趕緊反駁：「今天一定會讓你吃到厲害的東西！」
娛樂中心/綜合報導
2022-01-28 02:00:00
首站由小甜甜(張可昀)推薦日本料理，老闆熱情端出跟饅頭一樣大，要預約才吃得到的巨無霸鮭魚握壽司，三顆就重達1.2公斤，緊接著比臉還大的鰻魚箱壽司更是直達3公斤，要來給大胃王們享用，更厲害的是每日新鮮直送的限量胭脂蝦，讓泰國娘娘才嘗一口就滿足到跳舞了。
泰國娘娘還直言在台灣沒吃過好吃的泰國料理，大胃王丁丁自告奮勇推薦位於桃園區的創意泰式料理，沒想到打拋豬才一端上桌，泰國娘娘立馬開玩笑表示：「打拋豬加番茄，這是開什麼國際玩笑！判它死罪。」引起現場眾人一陣大笑，享用完泰式料理，一行人繼續前往位於中壢學區的餐廳，老闆推出大胃王專屬的3.6公斤海鮮炒飯，香氣十足，也讓丁丁、豪豪大快朵頤！連吃三家還不夠，最後再以中壢觀光夜市必吃9道美食做收尾，一整天下來讓大家都收穫滿滿。更多精彩內容本週日(1/30)晚間8點緯來綜合26台《大胃王來了!》（編輯：薛羽彤）