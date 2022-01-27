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葉守正醫師表示，據統計台灣每十七分鐘，就有一人出現腦中風，主因多為腦部血管破裂或血流受阻，造成腦部缺氧、缺血與神經性缺損，促發暫時性或永久性腦功能異常。醫治腦中風患者，傾向以優先保護尚未受影響的腦細胞，避免壞死，並積極預防下次中風。若當有輕微或類中風前兆時，如突發性出現頭痛、頭暈、想吐、視力模糊、步態不穩、手腳發麻無力等症狀，千萬不可掉以輕心。
手軟、微笑不對稱、口齒不清 速送醫
解除「腦中風」不定時炸彈，牢記「臨、微、不、亂」四字，是葉守正醫師特別叮嚀評估腦中風的四字重要口訣：「臨」時手腳軟：請患者雙手平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來或無法舉起；「微」笑也困難：請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊臉部表情是否對稱；講話「不」清楚：請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；別「亂」快送醫：當出現上述任一症狀，要明確記下發作時間，立刻撥打119送醫急救。
葉守正醫師提醒並呼籲民眾，應定期做預防性腦血管檢查，可藉由腦部核磁共振攝影、頸動脈超音波，或是電腦斷層腦血管攝影等檢查，皆可評估自身是否為腦中風的潛在風險對象。除了定期健康檢查，若有肥胖、有菸酒癮、心臟疾病者，屬高風險族群，需更加謹慎。特別是40歲以上民眾，有中風家族史，於日常生活更要做好三高控制，血壓、血糖、血脂控制好，即能解除「腦中風」這顆不定時炸彈。
資料來源：健康醫療網 納豆疑出血性腦中風 醫籲掌握口訣「臨、微、不、亂」
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