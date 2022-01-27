▲ 福斯商旅 Caddy Maxi 新年式大量到港 春節服務不間斷

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為了反映買家對於 Caddy Maxi 期待以及原廠因應原物料成本以及晶片短缺問題所進行的生產調整，福斯商旅針對2022年式 Caddy Maxi 進行車系組成微調為 2.0 TDI 單一柴油動力規劃，包括 Caddy Maxi TDI Comfort 及 Caddy Maxi TDI Life 兩款車型組成。統一搭載 2.0 TDI 高效柴油引擎，可提供 122 匹最大馬力、32.6 公斤米最大扭力，與 7 速 DSG 線傳控制雙離合器自手排變速箱搭配，帶來充足且飽滿動力輸出同時繳出 20.2km/L 平均油耗。
農曆年前後新車大量到港 感謝耐心等待的忠實買家
為紓解消費者等待，雖然全球車市受到疫情衝擊，加上全球車用晶片短缺影響，目前各車廠都處於產能緊縮、車源不足狀態。福斯商旅持續與德國原廠積極爭取產能，德國原廠也在農曆年前捎來好消息，目前已有大量新車到港，並正積極趕在農曆年前交車，讓等待許久的買家能夠「開新車、鴻運一整年！」同時，福斯商旅也預告農曆年後陸續有更多 Caddy Maxi 新車抵台，交付給予訂購的買家。福斯商旅對持續耐心等待、支持的買家致上最高謝意。
福斯商旅春節服務不間斷 賞車、試駕迎新春
福斯商旅春節服務不間斷！農曆春節假期將至，為確保所有福斯商旅車主們在春節期間能有平安且愉悅的返鄉之旅，福斯商旅全台授權服務廠皆配合 24 小時免付費客服專線 0800-889-699 提供拖救服務，於年節期間擔任車主最佳後盾。
如在春節期間有試駕需求，消費者無須出門，可透過 0800-889-699 免付費服務專線或是直接洽詢全台授權經銷商春節營業時間，即有專人安排專屬到府試駕服務。詳細的福斯商旅全台展示中心暨服務廠營業時間春節服務時間請見： https://reurl.cc/oe03LQ