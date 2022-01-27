台灣戴姆勒亞洲商車春節前夕暖心送愛進偏鄉 守護兒童溫暖過「虎」年
台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT）於今年 １ 月，捐贈一批生活必需品與學習物資予「台東基督教阿尼色弗兒童之家」及「屏東原住民文教協會」，希望趕在農曆年前，將滿滿的愛化為行動，把溫暖送給偏鄉小朋友，安心度過佳節。
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2022-01-27 16:25:00
FUSO 於去年疫情最嚴峻的時刻，市面上口罩一片難求，積極與相關單位洽詢口罩需求後，並提供一批口罩布套給予兒童之家小朋友，讓他們增添一層保護力；今年則與兩家偏鄉兒童社福機構接洽，並採購相關小朋友所需物資，包括米、麵、罐頭、餅乾、零食、保久乳等生活物資，還有每人一份的「熊熊得意文具組」及適合各年齡小朋友的桌上遊戲，由機構安排提供給小朋友及需要協助的弱勢家庭。希望讓孩子們感受社會滿滿的關懷，度過溫暖且快樂的新年！DTAT 執行長王立山表示：「兒童公益是 DTAT 每年的重點活動，近期因疫情影響，無法像往年親自拜訪兒童社福機構，與小朋友遊戲互動，但仍盡己所能，以實際行動送愛給偏鄉小朋友。我們認為公益這件事，不論多小的事情，只要能幫助到有需要的人，就是有意義的。」
DTAT 關懷弱勢族群，秉持取之於社會、用之於社會企業精神，每年都挹注資金力行公益，希望藉由不間斷的公益行動，為社會注入源源不斷的正能量，也發揮企業影響力，邀請社會大眾共同響應，加入傳愛的行列。未來也將繼續守護社會，將愛與關懷送給更多需幫助的人。