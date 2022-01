▲ 2022 賓士豪華純電大軍蓄勢待發 EQS 領頭，EQE、EQB 與 EQA 陸續登台

我是廣告 請繼續往下閱讀

銷售告捷 各子品牌表現出色





Mercedes-Benz 於 2021 年在豪華進口車市場以近三成的掛牌市佔率,總計年度掛牌數 27,889 輛,再次傲居年度豪車品牌排行榜首。端看 2021 年豪華進口車款銷量前十名,Mercedes-Benz 佔據四個席次,除了休旅車 GLC、GLE 及豪華轎車 C-Class、E-Class、S-Class 以外,G-Class 更在去年創下在台歷史銷售新高,總掛牌數超過 500 台。





2021 年 Mercedes-Benz 旗下子品牌皆大有斬獲:首先,於 MAYBACH 創廠 100 週年之際,藉由發表 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC,去年即掛牌超過 1,441 輛 Mercedes-Maybach 及 S-Class;在今年邁入55週年的性能豪華代表 Mercedes-AMG 而言,2021 年亦是輝煌的一年,從搭載市面上最佳四缸引擎的 AMG 35 / 45 車型到賽道歷史悠久的GT 車型,共以 3,619 輛創下掛牌數歷史新高,甚至超越 2020 年所保持的最佳紀錄逾 37.7%,締造品牌里程碑。





蓄勢待發 迎接電動化





台灣賓士總裁畢立思(Oliver Britz)表示:「台灣賓士今年將以『電動化』(Go Electric)作為年度目標,積極佈局Mercedes-EQ 產品陣容。賓士純電旗艦車款 EQS 將在今年上半年上市,緊接著將由 EQE、EQB 及 EQA於下半年接棒展露風采,持續將純電產品帶給期盼已久的廣大消費者。」





2022 年電力滿載,為 EQS 上市做準備,農曆新年後,概念車 VISION AVTR 將首次來到台灣,成為全世界少數實體展出的市場,消費者可透過線上預約,於 BELLAVITA 寶麗廣塲1F 的 Mercedes-Benz Brand Space 一睹 VISION AVTR 面貌。同步因應更多 Mercedes-EQ 車型上市,今年第二季全台授權經銷網絡將有 23 間展示中心、14 間授權服務廠及14 座 DC 直流快充站一同站在 Mercedes-EQ 經銷服務行列。





全面服務再次提升 硬體軟體同步升級





台灣賓士財務長奧諾瑞(Honore Tchoukuegno)表示:「為確保前線人才的服務品質,台灣賓士與長期合作夥伴中華置地的大力支持下,啟用了全新教育訓練中心,這個 950 坪的教育訓練中心,每年可提供逾 29,000 人次、共 71,000個訓練時數,全面落地扎實的訓練,將最專業的服務提供給每個喜愛賓士的顧客。」





除了實體建設外,台灣賓士與時俱進,以數位轉型提升服務品質。車主可藉由 OTA(Over-The-Air)遠端更新技術與服務廠連線,自動執行召回改正措施或車載軟體更新等項目,高效率且更有彈性地提供服務;還可以透過手機 Mercedes me connect APP 與愛車連結,即時掌握車輛狀態。自2018年導入Mercedes me connect互聯服務以來,超過九成五新車車主於愛車上開通服務,賓士去年大舉更新 Mercedes me connect APP,優化車主使用體驗,累計超過上萬下載次數,更獲得平均 4.7 顆星正面評價。此外,台灣賓士客戶服務處副總裁施韜騰(Thorsten Strein​)提及:「去年十一月已推出專屬於台灣車主的 Mercedes-Benz Pass 賓士暢行網頁版,目前已累計近一萬名用戶,預計今年上半年推出自主開發的行動裝置版本,近期將上架於 App Store 及 Google Play 平台,將與多個策略合作夥伴整合多項尊榮服務,如車主專屬文章,品牌活動通知、專屬禮賓服務、55688賓士代駕、華城充電樁整合,FineDayClub 生活體驗,台新賓士卡整合及原廠預約賞車等,涵蓋食、住、行、娛樂等面向,提供超過 50 個合作商家,更貼近車主使用情境,將賓士專屬尊榮感帶入日常。」