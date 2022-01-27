▲ 2022 賓士豪華純電大軍蓄勢待發 EQS 領頭，EQE、EQB 與 EQA 陸續登台

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銷售告捷 各子品牌表現出色





Mercedes-Benz 於 2021 年在豪華進口車市場以近三成的掛牌市佔率，總計年度掛牌數 27,889 輛，再次傲居年度豪車品牌排行榜首。端看 2021 年豪華進口車款銷量前十名，Mercedes-Benz 佔據四個席次，除了休旅車 GLC、GLE 及豪華轎車 C-Class、E-Class、S-Class 以外，G-Class 更在去年創下在台歷史銷售新高，總掛牌數超過 500 台。





2021 年 Mercedes-Benz 旗下子品牌皆大有斬獲：首先，於 MAYBACH 創廠 100 週年之際，藉由發表 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC，去年即掛牌超過 1,441 輛 Mercedes-Maybach 及 S-Class；在今年邁入55週年的性能豪華代表 Mercedes-AMG 而言，2021 年亦是輝煌的一年，從搭載市面上最佳四缸引擎的 AMG 35 / 45 車型到賽道歷史悠久的GT 車型，共以 3,619 輛創下掛牌數歷史新高，甚至超越 2020 年所保持的最佳紀錄逾 37.7%，締造品牌里程碑。





蓄勢待發 迎接電動化





台灣賓士總裁畢立思（Oliver Britz）表示：「台灣賓士今年將以『電動化』（Go Electric）作為年度目標，積極佈局Mercedes-EQ 產品陣容。賓士純電旗艦車款 EQS 將在今年上半年上市，緊接著將由 EQE、EQB 及 EQA於下半年接棒展露風采，持續將純電產品帶給期盼已久的廣大消費者。」





2022 年電力滿載，為 EQS 上市做準備，農曆新年後，概念車 VISION AVTR 將首次來到台灣，成為全世界少數實體展出的市場，消費者可透過線上預約，於 BELLAVITA 寶麗廣塲1F 的 Mercedes-Benz Brand Space 一睹 VISION AVTR 面貌。同步因應更多 Mercedes-EQ 車型上市，今年第二季全台授權經銷網絡將有 23 間展示中心、14 間授權服務廠及14 座 DC 直流快充站一同站在 Mercedes-EQ 經銷服務行列。





全面服務再次提升 硬體軟體同步升級





台灣賓士財務長奧諾瑞（Honore Tchoukuegno）表示：「為確保前線人才的服務品質，台灣賓士與長期合作夥伴中華置地的大力支持下，啟用了全新教育訓練中心，這個 950 坪的教育訓練中心，每年可提供逾 29,000 人次、共 71,000個訓練時數，全面落地扎實的訓練，將最專業的服務提供給每個喜愛賓士的顧客。」





除了實體建設外，台灣賓士與時俱進，以數位轉型提升服務品質。車主可藉由 OTA（Over-The-Air）遠端更新技術與服務廠連線，自動執行召回改正措施或車載軟體更新等項目，高效率且更有彈性地提供服務；還可以透過手機 Mercedes me connect APP 與愛車連結，即時掌握車輛狀態。自2018年導入Mercedes me connect互聯服務以來，超過九成五新車車主於愛車上開通服務，賓士去年大舉更新 Mercedes me connect APP，優化車主使用體驗，累計超過上萬下載次數，更獲得平均 4.7 顆星正面評價。此外，台灣賓士客戶服務處副總裁施韜騰（Thorsten Strein​）提及：「去年十一月已推出專屬於台灣車主的 Mercedes-Benz Pass 賓士暢行網頁版，目前已累計近一萬名用戶，預計今年上半年推出自主開發的行動裝置版本，近期將上架於 App Store 及 Google Play 平台，將與多個策略合作夥伴整合多項尊榮服務，如車主專屬文章，品牌活動通知、專屬禮賓服務、55688賓士代駕、華城充電樁整合，FineDayClub 生活體驗，台新賓士卡整合及原廠預約賞車等，涵蓋食、住、行、娛樂等面向，提供超過 50 個合作商家，更貼近車主使用情境，將賓士專屬尊榮感帶入日常。」



