COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Subaru 凍漲！正 22 年式車款不調漲入主再享優惠

▲ Subaru 凍漲！正 22 年式車款不調漲入主再享優惠
▲ Subaru 凍漲！正 22 年式車款不調漲入主再享優惠

2GameSome - 有車賞

2022-01-27 17:25:00

台灣車市自去年底以來，許多汽車品牌紛紛調漲售價以反應生產與運輸成本，台灣意美汽車在和 Subaru 日本原廠積極爭取後，品牌旗下全車系車款暫定不予調整價格，同時更提供限時購車優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Subaru 於 2 月份祭出虎年開春限時優惠活動，自 2 月 1 日起至 2 月 28 日止，凡入主 Subaru 旗下正 22 年式車款，皆享 5 年或 12 萬公里原廠保固，入主 Forester 運動休旅享優惠價 112.8 萬元起，下訂再贈送智能行車紀錄器；XV 2.0 i-S ES 優惠價 102.8 萬元，下訂即贈 360 度環景影像系統；Outback 亦同步加碼回饋，入主指定車款 149.8 萬元起，可再享 90 萬 36 期 0 利率；全新世代 BRZ 自 2021 年 11 月中正式展開預售以來便獲得熱烈回響，二月持續以手排車款  149.8 萬元及自排車款 153.8 萬元預購接單。

Subaru 二月促銷優惠方案」（適用期間2022/2/1~2022/2/28

車型

建議售價（萬）

優惠方案

優惠價（萬）

好禮贈送

22MY Forester

2.0 i-L ES

$115.8

$112.8

  • 智能行車紀錄器
  • 5 年或 12 萬公里原廠保固
2.0 i-S ES

$125.8

$122.8

22MY Outback

2.5 i-T ES LITE

$156.8

$149.8

  • 90 萬 36 期0利率
  • 5 年或 12 萬公里延長原廠保固
2.5 i-T ES(可選雙色內裝)

$159.8

$152.8

車型

預接單價 ()

好禮贈送

22MY XV

2.0 i-S ES

$102.8

  • 360 度環景影像系統
  • 5 年或 12 萬公里原廠保固
22MY BRZ

2.4 MT

$149.8

  • 5 年或 12 萬公里原廠保固
2.4 AT 

$153.8

*以上優惠方案僅限於 2 月當月訂車適用

*各車款建議售價及優惠價格資訊詳情依展示中心與經銷商現場公告為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。

*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留規格配備變更或停用之權利。

*台灣速霸陸保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。更多詳情，請向 Subaru 授權經銷商洽詢。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀