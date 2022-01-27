▲ Subaru 凍漲！正 22 年式車款不調漲入主再享優惠

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Subaru 於 2 月份祭出虎年開春限時優惠活動，自 2 月 1 日起至 2 月 28 日止，凡入主 Subaru 旗下正 22 年式車款，皆享 5 年或 12 萬公里原廠保固，入主 Forester 運動休旅享優惠價 112.8 萬元起，下訂再贈送智能行車紀錄器；XV 2.0 i-S ES 優惠價 102.8 萬元，下訂即贈 360 度環景影像系統；Outback 亦同步加碼回饋，入主指定車款 149.8 萬元起，可再享 90 萬 36 期 0 利率；全新世代 BRZ 自 2021 年 11 月中正式展開預售以來便獲得熱烈回響，二月持續以手排車款 149.8 萬元及自排車款 153.8 萬元預購接單。





「Subaru 二月促銷優惠方案」（適用期間2022/2/1~2022/2/28）



