▲ Subaru 凍漲！正 22 年式車款不調漲入主再享優惠

Subaru 於 2 月份祭出虎年開春限時優惠活動，自 2 月 1 日起至 2 月 28 日止，凡入主 Subaru 旗下正 22 年式車款，皆享 5 年或 12 萬公里原廠保固，入主 Forester 運動休旅享優惠價 112.8 萬元起，下訂再贈送智能行車紀錄器；XV 2.0 i-S ES 優惠價 102.8 萬元，下訂即贈 360 度環景影像系統；Outback 亦同步加碼回饋，入主指定車款 149.8 萬元起，可再享 90 萬 36 期 0 利率；全新世代 BRZ 自 2021 年 11 月中正式展開預售以來便獲得熱烈回響，二月持續以手排車款 149.8 萬元及自排車款 153.8 萬元預購接單。
「Subaru 二月促銷優惠方案」（適用期間2022/2/1~2022/2/28）
車型
建議售價（萬）
優惠方案
優惠價（萬）
好禮贈送
|22MY Forester
|2.0 i-L ES
$115.8
$112.8
|2.0 i-S ES
$125.8
$122.8
|22MY Outback
|2.5 i-T ES LITE
$156.8
$149.8
|2.5 i-T ES(可選雙色內裝)
$159.8
$152.8
車型
預接單價 (萬)
好禮贈送
|22MY XV
|2.0 i-S ES
$102.8
|22MY BRZ
|2.4 MT
$149.8
|2.4 AT
$153.8
*各車款建議售價及優惠價格資訊詳情依展示中心與經銷商現場公告為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留規格配備變更或停用之權利。
*台灣速霸陸保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。更多詳情，請向 Subaru 授權經銷商洽詢。