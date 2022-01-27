相約北京怎麼約？中國公布冬奧英文歌曲　「牆」外炸翻

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不過看到被中國「牆」掉的推特以及YouTube等社群網站，雖然《新華社》也同時分享了《在冬天加入我們》的影片，但是網友反應卻是相當冷清，截至截稿之前，YouTube的觀看次數不到4千，且留言句句諷刺。
在這首歌曲當中，演唱者用英文唱道「來，在冬天加入我們，我們在等待。無論輸贏，我們都會爲你歡呼。」《德國之聲中文網》報導指出，由於中國政府對疫情的「零容忍」政策，想要「Join」幾乎是不可能。進入中國不但需要隔離數個禮拜，運動原則是採取閉環措施，基本上沒有接觸社會的可能性，而原本計畫買票入場觀賽的中國觀眾，後來也無法入場。報導直言，「歌詞表達的盛情邀請與冰冷的措施構成很大反差」。
對此，英國駐華大使館副館長兼公使司徒娜（Christina Scott）表示，「『來加入我們』，但他們不同意商務航班直飛，抵達後有三星期的居家隔離，奧運門票也沒有公開出售。」司徒娜還建議英國冬季運動愛好者「留在你的沙發上」。
不過現居美國加州灣區、來自中國的音樂人餘波表示，雖然這首歌是英文歌，但在「牆內」的播放次數遠遠多於「牆外」。這種大外宣的東西很大程度上也是給中國國內民眾看的。餘波直言，正常國家的人，其實心裡都很清楚中國共產黨、中國政府到底做了些什麼。「這首歌不會受到英文圈子歡迎的」。
北京冬奧預定於今年2月4日至20日舉行，但因為新疆、香港人權問題，以美國為首的一些國家宣布外交抵制北京冬奧，不派遣高層官員出席，使得北京冬奧還沒開始，就已經充滿政治緊張。再加上中國嚴格的防疫政策，也讓各國運動員們相當不安。