不用盼望了，Tesla今年不會有新車，Cybertruck與Roadster要到2023年，那傳聞中的入門掀背車呢？
日前Tesla執行長Musk清楚表示今年為加強產能與提升半自動駕駛技術，因此今年將不會推出任何新車，這也代表Cybertruck與Roadster都要等到2023年才有希望，不過話說傳聞中的入門掀背車有在排程中嗎？
Carture 車勢文化
2022-01-28 12:25:20
相信不少Tesla愛好者都在等造型出眾的Cybertruck與Roadster，但可惜從2020年開始當初預告的上市時程就一直延期，日前Tesla執行長Musk就明確表示今年將不會有任何新車。
此消息其實也不意外，因於2021年Musk就表示過Cybertruck要等到2023年才能進行產製。由於2021年Tesla創下超過93萬輛成積並帶來良好收益，但疫情與晶片供應鏈短缺也讓Tesla累積不少訂單，因此決定今年將重心提高產能來應付訂單，這也讓人好奇傳聞中入門掀背車是否有在排程中？
除此之外陸續傳出因半自動駕駛系統造成的事故，這部分Tesla也會在今年加以改良提升系統技術，另外Tesla也會加快Optimus機器人研發速度，使其能在2023年投產，進而彌補人力不足及提升效率。