COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不用盼望了，Tesla今年不會有新車，Cybertruck與Roadster要到2023年，那傳聞中的入門掀背車呢？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-01-28 12:25:20

日前Tesla執行長Musk清楚表示今年為加強產能與提升半自動駕駛技術，因此今年將不會推出任何新車，這也代表Cybertruck與Roadster都要等到2023年才有希望，不過話說傳聞中的入門掀背車有在排程中嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
相信不少Tesla愛好者都在等造型出眾的Cybertruck與Roadster，但可惜從2020年開始當初預告的上市時程就一直延期，日前Tesla執行長Musk就明確表示今年將不會有任何新車。

此消息其實也不意外，因於2021年Musk就表示過Cybertruck要等到2023年才能進行產製。由於2021年Tesla創下超過93萬輛成積並帶來良好收益，但疫情與晶片供應鏈短缺也讓Tesla累積不少訂單，因此決定今年將重心提高產能來應付訂單，這也讓人好奇傳聞中入門掀背車是否有在排程中？

Musk表示今年不會有任何新車，Cybertruck與Roadster要等到2023年。
Musk表示今年不會有任何新車，Cybertruck與Roadster要等到2023年。
Tesla今重心在提升產能應付訂單。
Tesla今重心在提升產能應付訂單。
除此之外陸續傳出因半自動駕駛系統造成的事故，這部分Tesla也會在今年加以改良提升系統技術，另外Tesla也會加快Optimus機器人研發速度，使其能在2023年投產，進而彌補人力不足及提升效率。

除提升產能也會改善半自動駕駛系統技術以提升安全。
除提升產能也會改善半自動駕駛系統技術以提升安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀