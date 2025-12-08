台灣未來一周要迎接3波冷空氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三至周五（12月10日至12月12日）氣溫最暖，周六至下周一（12月13日至12月15日）有機會達到冷氣團等級，早晚低溫只剩10度；降雨則是今明兩天（12月18日至12月9日）、周六較為明顯，北台灣、宜蘭要注意局部大雨。
本周北部、東北部雨勢較多 周日轉乾冷
黃恩鴻指出，今明兩天是本週第一波東北季風影響，水氣偏多，尤其基隆北海北、大台北山區、宜蘭有局部大雨，雨勢在周二下半天至周三會趨緩；周四、周五東北季風再帶來水氣，桃園以北、東半部降雨機率提高；周六再一波強冷空氣來襲，北台灣、東半部雨區更廣；周日後轉為「全台乾冷」。
入冬首波冷氣團來襲 氣溫最冷降到10度
黃恩鴻說明，由於東北季風影響，明天清晨各地低溫17至19度，新竹以南因為輻射冷卻，只有15至17度；周三東北季風減弱，周四、周五雖然有另一波東北季風，但強度不強，因此這三天氣溫類似，西半部高溫都有26至28度，低溫則維持在17至19度，早晚溫差較大。
黃恩鴻提及，下波更顯著的降溫，會在周六下半天，強冷空氣南下襲台，強度不排除達到「大陸冷氣團」等級，周六白天北台灣23至24度，周日白天剩下18至19度，中南部也從26至28度，下滑到20至24度。
黃恩鴻提醒，最冷的時段會落在「周日晚上至下周一清晨」，預報上中部以北、花蓮只有13至15度，中南部、台東15至17度，由於環境轉乾，「輻射冷卻」效應會更明顯，所以像是在竹苗或中南部空曠地區，預報已經出現10至11度的極端低溫；下周二（12月16日）冷空氣減弱，各地氣溫才會逐步回暖。
資料來源：中央氣象署
