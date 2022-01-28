控坤輿涉偽造文書　賴香伶喊話：苗栗縣府先釐清爭議

苗栗縣造橋鄉坤輿事業廢棄物掩埋場案爭議延燒，繼時代力量立委陳椒華與反坤輿自救會及環保團體昨日在監察院前舉行記者會，提出新的違法事證，並呼籲監委調查苗栗縣政府是否在過程中涉嫌圖利坤輿分割農地，藉以規避區域計畫審查及環評。台灣民眾黨立委賴香伶今（28）日也呼籲苗栗縣政府應該儘速出面說明，釐清真相。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-28 15:07:07｜2022-01-28 15:09:20
賴香伶指出，坤輿案爭議不斷，日前她與反坤輿自救會曾赴苗栗地檢署控告坤輿公司涉犯偽造文書罪，近日更提出要求環保署說明爭議的預算凍結案，環保署也因此於27日發函苗栗縣政府，說明坤輿公司是否有使用入口處水泥建物、龍昇段844地號土地的水池？並要求苗栗縣政府在核准試運轉計畫申請前，應先釐清相關爭議，避免造成後續爭議及困擾。
賴香伶指出，苗栗縣政府93年同意變更設置申請設施中，共包含掩埋區等15項設施，然而經過交叉比對後，地磅於同意設置文件處理設施中雖有表列，但廠區平面配置圖中未見地磅規劃；進場連外道路面積93年時已納入變更同意設置文件之使用面積，然而93年興辦事業計畫卻未將聯外道路納入面積計算。
賴香伶表示，環保署於職權上本應該積極介入調查、督導苗栗縣政府完善處理事業廢棄物設置於法不合的地方。現在環保署已具體點出不符規定的部分，苗栗縣政府應正視苗栗龍昇村鄉親的聲音及環保署所提出疑點，逐項釐清查明；如有不同，應辦理設置文件變更，土地使用超過兩公頃就應依法進行環評作業，絕不能蒙混過關，導致苗栗的好山好水被汙染。