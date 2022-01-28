過年怎麼吃才不會肥？營養師授「6招秘訣」：份量是關鍵
農曆春節即將來臨，近日已經有相當多民眾紛紛返鄉過年，等著和許久未見的家人好好吃一頓「年夜飯」，不過若因為過年心情好就不忌口，放任自己的飲食，就要小心年後體重的反撲了，對此營養師也分享6招飲食技巧，讓大家能享受團圓飯美味，又能控制體重，過個健康的好年。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 16:30:23
營養師高敏敏在臉書粉專發文，指出吃年夜飯時，「全穀雜糧」吃8分滿碗即可，若菜色中有米糕、八寶芋泥，應盡量換成雜糧類、糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥、菱角、紅豆等食物；「蛋豆魚肉」吃1個手掌大小厚度較剛好，若有蹄膀、東坡肉、肥腸、獅子頭、臘肉、香腸等，可替換為鮮蝦、花枝、魚、牛腱、雞肉、豬里肌；「蔬菜」則要吃1.5個拳頭的份量，無論是火鍋菜、擺盤菜、花椰菜、香菇、掛菜等都對身體有所幫助。
除了正餐外，高敏敏也提醒，「餐後點心」可以吃1個拳頭的份量，各種零食、牛軋糖、花生糖、餅乾、糖果等建議替換為當季新鮮水果；「飲料」則建議以無糖飲品、乳製品為主，少喝把含糖飲料、汽水，而酒類部分，建議男性每日少於2份酒精，女性每日少於1份。
高敏敏提醒，在過年放鬆之餘，絕不能忘記健康飲食的重要，想避免發胖，飲食上的小細節才是最重要的。（編輯：張志浩）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】